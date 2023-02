ADA 9 klub yang diuntungkan jika gelar Manchester City dicabut pasca mereka terlibat dugaan pemalsuan laporan keuangan klub. Salah satu di antaranya merupakan rival satu kota The Citizens (julukan Manchester City).

Seperti diketahui, Manchester City di ambang terkena sejumlah sanksi dampak dari aturan Financial Fair Play (FFP), yang diusut oleh Premiere League selaku operator klub Liga Inggris. The Citizens diduga memanipulasi laporan keuangan klub dari 2009-2018.

Adapun sanksi yang menunggu The Citizens di antaranya pencabutan gelar yang dimiliki hingga ditendang ke kasta kelima Liga Inggris. Mengenai sanski yang akan didapat, terdapat 9 klub yang bakal diuntungkan nantinya. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud?

Berikut 9 klub yang diuntungkan jika gelar Manchester City dicabut:

9. Tottenham Hotspur





9 klub yang diuntungkan jika gelar Manchester City dicabut dimulai dari Tottenham Hotspur. Ya, Tottenham Hotspur bisa ketiban durian runtuh menyusul sanksi Manchester City. Sebab, tim Harry Kane dkk kalah di final Piala Liga Inggris 2020-2021 dari Manchester City (0-1). Jika benar gelar The Citizens dicabut, praktis Tottenham dapat imbas positifnya.

8. Sunderland





Selanjutnya ada Sunderland. Ya, tim berjuluk The Black Cats ini sempat bersua Manchester City di final Piala Liga Inggris 2013-2014. Ketika itu Sunderland kalah 1-3 dari Manchester City. Dengan kata lain, jika gelar Manchester City dicabut, trofi juara bisa saja diberikan ke Sunderland, yang berstatus runner up.

7. Stoke City





Tak jauh beda dari Sunderland dan Tottenham. Stoke City juga bisa jadi kedapatan durian runtuh. Bedanya, Stoke City berjumpa di Final Piala FA 2010-2011 kontra Manchester City. Di final Stoke City kalah 0-1.

6. Watford





Selanjutnya ada Watford, yang bisa dapat gelar Piala FA 2018-2019. Sekadar diketahui, Manchester City sempat kalahkan Watford 6-0 di babak final ketika itu. Jika Manchester City terbukti bersalah, bukan tak mungkin gelar itu diberikan kepada Watford nantinya.

5. Aston Villa Di posisi kelima ada Aston Villa. The Villa (julukan Aston Villa) bertemu Manchester City di final Piala Liga Inggris 2021-2022. Sayang mereka kalah 1-2 dari Manchester City. Tapi, Aston Villa bisa dapat gelar itu, jika Manchester City terbukti bersalah atas sanksi yang dituduhkan. 4. Chelsea Berikutnya ada Chelsea, yang juga bakal kedapatan durian runtuh. Ya, Chelsea bersua Manchester City di final Piala Liga Inggris 2018-2019. Ketika itu Chelsea kalah adu penalti 3-4 dari Manchester City. Tengah dirundung kasus, The Citizens bisa saja kena karma untuk kasih gelar ke Chelsea. 3. Arsenal Selanjutnya ada Arsenal, yang jadi akan kecipratan gelar juara Piala Liga Inggris 2017-2018, jika The Citizens terbukti bersalah. Sebab, Arsenal sempat kalah 0-3 dari Manchester City di partai final ketika itu. 2. Liverpool Kemudian di posisi kedua ada Liverpool, yang dapat keuntungan dari sanksi yang bakal diterima Manchester City. Ya, The Reds (julukan Liverpool) jadi runner up Liga Inggris tiga musim (2013-2014, 2018-2019, dan 2021-2022). Jika The Citizens terkena sanksi, maka Liverpool bisa dapat tiga gelar tersebut. 1. Manchester United Sementara di posisi pertama ada Manchester United. Ya rival satu kota Manchester City ini bisa diuntungkan dengan dicopotnya tiga gelar Liga Manchester City. Sebab, selama tiga musim (2011-2012, 2017-2018, dan 2020-2021) Manchester United jadi runner up.