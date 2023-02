MISTERI di balik pesan terselubung Jose Mourinho soal foto koas kaki bolong akan diulas Okezone. Juru taktik AS Roma, Jose Mourinho memang selalu menarik perhatian para pencinta sepakbola dunia.

Pada Senin (6/2/2023) lalu, The Special One -julukan Jose Mourinho- kembali menjadi sorotan lantaran mengunggah foto di akun resmi Instagramnya. Pada postingan akun @josemourinho, pelatih kawakan ini mengunggah beberapa foto kaki pesepakbola dengan menggunakan kaos kaki bolong di area betis.

Postingan itu pun dibubuhi sebuah caption bertuliskan “Beautiful socks for the beautiful game… Approved by the football authorities” yang berarti “Kaos kaki yang indah untuk permainan yang indah… Disetujui oleh otoritas sepakbola”.

Akibat postingannya tersebut, publik lantas bertanya-tanya maksud dan tujuan dari postingan pelatih berusia 60 tahun itu. Tidak ada yang tahu pasti apakah postingan tersebut adalah sebuah lelucon yang ditujukan untuk penyesuaian kit yang terlihat atau justru erangan Mourinho yang tidak puas pada pemain.

Namun terlepas dari tujuan Mourinho, ada manfaat tersendiri dari penggunaan kaos kaki bolong ini. Terlebih hal tersebut tidak dilarang federasi.

Dilansir dari Daily Mail Jumat (10/02/2023), pemotongan atau pemberian lubang pada kaos kaki di bagian betis dapat mengurangi tekanan yang disebabkan oleh pakaian. Pemakaian kaos kaki bolong ini memang sedang tren, terutama di Piala Dunia 2022 lalu.

Beberapa pemain seperti Judge Bellingham, Kyle Walker, dan Bukayo Saka juga memakai model seperti ini. Umumnya setiap pemain sepakbola akan mendapat sepasang kaos kaki baru sebelum pertandingan. Namun kaos kaki yang masih baru tentu serat-serat kainnya tidak sempat untuk merenggang. Hal ini membuat kaos kaki terasa sangat ketat di kaki pemain terlebih untuk pemain yang memiliki ukuran betis yang besar. Ketatnya kaos kaki akan membuat pemain menjadi tidak nyaman dan membatasi pergerakannya. Selain itu kaos kaki yang sangat ketat juga akan membatasi sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kendala seperti kram. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemain akan mengambil gunting untuk membuat lubang pada kaos kakinya. Beberapa pemain akan membuat satu lubang besar di bagian betis. Namun terkadang ada juga yang membuat banyak lubang kecil hingga terlihat seperti keju Swiss. Meski terlihat berantakan, namun secara fungsi ini lebih baik dibanding dengan model yang seharusnya. Tahu akan manfaat dari kaos kaki berlubang ini, lantas banyak yang berkomentar positif pada postingan Jose Mourinho itu. Salah satunya adalah komentar dari @elgan_jones yang mengatakan kalau karena hal tersebutlah ia mengikuti Jose Mourinho. “This is why I follow Jose,” komen akun tersebut. Itulah misteri dibalik pesan terselubung Jose Mourinho soal foto kaos kaki bolong.