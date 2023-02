JADWAL Real Madrid vs Al Hilal di final Piala Dunia Antarklub 2022 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Los Blancos -julukan Real Madrid- bakal bersua salah satu tim tangguh dari Liga Arab Saudi, Al Hilal di partai puncak Piala Dunia Antarklub 2022.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Maroko, pada Minggu (12/2/2023) pukul 02.00 WIB. Tentunya, pertandingan puncak kali ini bakal berlangsung sengit.

Pasalnya, kedua tim dipastikan akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik demi memastikan gelar juara Piala Dunia Antarklub 2022. Terlebih untuk Real Madrid yang mana masa depan sang pelatih yakni Carlo Ancelotti tampaknya bakal ditentukan di pertandingan ini.

Pasalnya, selepas Piala Dunia 2022 Real Madrid masih belum mampu menunjukkan performa yang konsisten. Mereka bahkan terpaut delapan poin dari Barcelona yang bertengger di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023.

Dari lima pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol musim ini, Real Madrid hanya mampu meraih dua kemenangan. Sementara tiga pertandingan lainnya dilewati dengan dua kekalahan dan satu imbang.

Tentunya dengan meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub 2022, Vinicius Jr dan kolega bakal mendapat motivasi lebih untuk memperbaiki performa mereka demi bisa bersaing di Liga Spanyol musim ini. Akan tetapi, mereka wajib mewaspadai Al Hilal dan tak boleh menganggap remeh sang lawan.

Sebab, Al Hilal mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka ketika menghajar Flamengo di babak semifinal Piala Dunia Antarklub 2022. Di laga tersebut, tim asuhan Ramon Diaz itu sukses menang dengan skor tipis 3-2. Jika tak ingin mengalami hal serupa dengan Flamengo, maka Real Madrid wajib tampil maksimal dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang nantinya bisa berakibat fatal. Meski begitu, jika dilihat dari kualitas pemain tentu Los Blancos menjadi tim yang diprediksi bakal meraih kemenangan di partai puncak nanti. Menarik disaksikan laga antara Real Madrid vs Al Hilal di final Piala Dunia Antarklub 2022. Siapakah yang akan menjadi juara? Berikut Jadwal Real Madrid vs Al Hilal di Final Piala Dunia Antarklub 2022 Minggu, 12 Februari 2023 02.00 WIB – Real Madrid vs Al Hilal (Stadion Prince Moulay Abdellah)