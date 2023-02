5 pencetak gol terbanyak sepanjang masa akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja menambahkan pundi-pundi golnya saat membantu Al Nassr menang 4-0 atas Al Wehda di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023 pada Jumat (10/2/2023) dini hari WIB.

Ronaldo tepatnya memborong semua gol Al Nassr dalam kemenangan yang diraih di King Abdul Aziz Stadium, Arab Saudi tersebut. Dalam laga itu, Ronaldo memecahkan rekor 500 gol di liga selama karier profesionalnya.

Berkat quattrick di laga Al Wehda vs Al Nassr, CR7 juga semakin mantap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Lantas siapa saja pemain yang berada di posisi lima besar dalam daftar pencetak gol terbanyak itu?

Berikut 5 Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa:

5. Pele (757 Gol)





Selama berkarier dari 1957 sampai 1977, legenda Brasil, Pele sudah mengoleksi 757 gol. Pele mencetak hampir satu gol per pertandingan selama 656 pertandingan kompetitifnya untuk Santos, meski ia pun mengklaim telah mencetak lebih dari 1.000 kali dalam kariernya.

Namun, sisa ratusan gol tersebut ternyata berasal dari saat Pele melakukan tur atau pertandingan persahabatan.

4. Romario (772 Gol)





Masih dari Brasil, legenda dari Tim Samba, yakni Romario tercatat mengoleksi 772 gol selama kariernya. Jumlah tersebut dicatatkan Romario sejak mengawali karier di 1985 dan mengakhirinya di 2007.

Romario adalah aktor utama kesuksesan Brasil juara Piala Dunia 1994. Ia mencetak total lima gol di turnamen yang digelar di Amerika Serikat tersebut.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

3. Lionel Messi (796 Gol) Messi menjadi salah satu pemain aktif yang berada di lima pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Ia saat ini masih bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Argentina. Messi tercatat sudah membukukan 796 gol sedari 2003. Jumlah itu jelas bisa bertambah mengingat Messi masih aktif bermain. 2. Josef Bican (805+ Gol) Mencetak 395 gol dalam 217 pertandingan untuk Slavia Praha, Bican mengklaim kehormatan sebagai pencetak gol terbanyak sepakbola sepanjang masa selama lebih dari 60 tahun. Tapi status yang telah lama dikuasai Bican itu akhirnya dikalahkan oleh Ronaldo. Bican disebut-sebut sebenarnya mencetak total hampir 1.500 gol selama masa bermainnya, tapi hanya 805 di antaranya yang diakui oleh FIFA. 1. Cristiano Ronaldo (824 Gol) Ronaldo saat ini merupakan pencetak gol sepanjang masa lewat 824 golnya. 706 gol ia ciptakan bersama berbagai klub dan 188 gol sisanya Ronaldo bukukan kala membela Timnas Portugal. Menariknya, jumlah itu masih berpeluang bertambah mengingat Ronaldo masih terus bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi dan belum ada niatan untuk pensiun dari Timnas Portugal.