AC Milan akan bersua Torino di lanjutan Liga Italia 2022-2023 tepatnya pada pekan ke-22. Menjelang laga tersebut, Stefano Pioli selaku pelatih Rossoneri -julukan AC Milan, mengatakan kalau timnya harus lebih berani memegang bola jika ingin meraih kemenangan.

Untuk diketahui, laga antara AC Milan vs Torino akan tersaji di San Siro, Milan, Italia, pada Sabtu (11/2/2023) pukul 02.45 WIB. Kemenangan menjadi harga mati bagi Rossoneri jika ingin kembali ke 4 besar klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.

Pasalnya, saat ini Sandro Tonali dan kolega terdampar di posisi keenam dengan torehan 38 poin. Mereka gagal menemukan performa terbaik dalam lima pertandingan terakhir di Liga Italia 2022-2023.

Bagaimana tidak, AC Milan sama sekali gagal meraih kemenangan dalam lima laga terakhir. Mereka menelan dua hasil imbang dan tiga kekalahan beruntun.

Menjelang pertandingan kontra Torino, Stefano Pioli menegaskan laga kontra Torino tidaklah mudah. Sebab ia menganggap jika Il Toro -julukan Torino- kerap mempersulit lawan dengan bermain menekan.

"Mereka selalu menjadi pertandingan yang merepotkan. Mereka mempersulit penguasaan bola lawan dengan menekan di seluruh lapangan, dan kali ini juga akan seperti itu," kata Stefano Pioli dilansir dari laman AC Milan, Jumat (10/2/2023).

Lebih lanjut, Stefano Pioli membeberkan cara agar AC Milan bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Pioli menjelaskan kalau timnya harus lebih berani menguasai bola. "Kami harus bergerak dengan baik dan berani dengan bola. Kami harus mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan dua pertandingan terakhir," lanjutnya. Selain itu, Pioli turut mengatakan kalau pertandingan ini akan berlangsung keras dengan banyak bentrokan-bentrokan. Ia pun menegaskan kalau timnya wajib memiliki tekad untuk meraih kemenangan. "Ini akan menjadi pertandingan yang keras dengan banyak duel. Kami harus bertekad untuk menang," tutupnya.