SEBANYAK 5 calon pengganti Carlo Ancelotti di Real Madrid yang segera resmi gabung Timnas Brasil akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah legenda klub.

Kabar yang muncul pada Jumat (10/2/2023) malam WIB oleh ESPN Brasil menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Brasil (CBF). Sang pelatih asal Italia kabarnya telah mengiyakan tawaran kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2023.

Kini, Los Blancos – julukan Real Madrid – pun dihadapkan pada fakta pahit untuk segera mencari penggantinya. Meski belum diketahui apakah Ancelotti akan mulai menjabat dalam waktu dekat atau musim ini berakhir, namun tentu Real Madrid perlu menyiapkan penggantinya.

Berikut 5 Calon Pengganti Carlo Ancelotti di Real Madrid yang Segera Resmi Gabung Timnas Brasil

5. Mauricio Pochettino





Mauricio Pochettino tengah menganggur sejak dipecat oleh Paris Saint-Germain (PSG) pada musim panas 2022. Dia sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan Real Madrid ketika masih menangani Tottenham Hotspur.

Mauricio Pochettino telah membuktikan dirinya adalah pelatih top ketika mengantarkan Tottenham ke final Liga Champions 2018-2019. Selain itu, dia juga memenangkan trofi Liga Prancis, Piala Prancis, dan piala Super Prancis semasa menangani PSG.

4. Thomas Tuchel





Thomas Tuchel telah membuktikan dirinya sebagai pelatih pemenang dengan membawa Chelsea menjuarai Liga Champions 2020-2021. Dia pun sedang menganggur sejak dipecat Chelsea pada September 2022 lalu.

BACA JUGA:Carlo Ancelotti Sepakat Tangani Timnas Brasil

Kabar dari The Athletic pada Desember 2022 menyebutkan bahwa Liga Spanyol nampaknya akan menjadi pelabuhan Tuchel berikutnya. Tak ayal jika nantinya sang pelatih asal Jerman yang ditunjuk sebagai pengganti Ancelotti.

3. Zinedine Zidane Zinedine Zidane sudah menukangi Real Madrid dalam dua periode. Namun, periode keduanya tidak sementereng yang pertama yang menghasilkan tiga gelar Liga Champions, meski dia tetap berhasil mempersembahkan sebuah trofi Liga Spanyol. Zidane tadinya disebutkan ingin melatih Timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022. Namun, kontrak Didier Deschamps nyatanya diperpanjang dan kini masa depannya pun tidak jelas. 2. Xabi Alonso Xabi Alonso merupakan legenda Real Madrid. Kini, dia sudah meniti karier sebagai pelatih dengan menangani tim asal Jerman, Bayer Leverkusen. Menurut kabar dari Marca, Los Blancos memantau dengan seksama kiprah Alonso di Jerman. Mantan gelandang Timnas Spanyol ini pun mungkin bisa menjadi pengganti Ancelotti. 1. Raul Gonzalez Raul Gonzalez merupakan legenda Real Madrid lainnya. Pada saat ini, menangani tim junior Real Madrid Castilla. Baru-baru ini, eks penyerang Timnas Spanyol itu kabarnya ditawari kesempatan melatih Leeds United. Namun demikian, menurut warta dari media Spanyol, AS, dia menolaknya karena ingin melatih tim senior Real Madrid. Pada saat ini, tim Castilla asuhannya menempati peringkat kedua di kasta ketiga Liga Spanyol. Jika mampu mempertahankan penampilan apiknya, bukan tidak mungkin Raul yang dipilih sebagai suksesor Ancelotti.