PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) terancam tak bisa menurunkan salah satu pemain terbaiknya, yakni Lionel Messi saat melawan Bayern Munich di leg I 16 besar Liga Champions 2022-2023. Messi tak bisa dimainkan karena disebut mengalami cedera hamstring.

Berdasarkan laporan dari Goal International, Jumat (10/2/2023), Messi mengalami cedera hamstring setelah PSG kalah dari Olympique Marseille di babak 16 besar Piala Prancis 2022-2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Velodrome, pada Kamis 9 Februari 2023 kemarin.

Messi bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan 1-2 PSG dari Marseille. Sialnya, sudah tersingkir kini PSG harus mendapat kabar buruk lagi karena pemain berjuluk La Pulga itu dikabarkan mengalami cedera hamstring.

Karena cedera hamstring itu, Goal International mendapatkan kabar Messi tidak akan tampil membela PSG saat melawat ke markas AS Monaco dalam lanjutan Liga Prancis 2022-2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Louis II pada Sabtu 11 Februari 2023 malam WIB.

Kemudian kabar yang tersiar juga, Messi berkemungkinan absen saat PSG menjamu Bayern Munich di Stadion Parc des Princes, Rabu 15 Februari 2023 mendatang. Tentu jika ini benar, Christophe Galtier selaku juru formasi harus memutar otaknya. Mengingat, memainkan laga leg pertama di kandang sendiri tentu saja diharapkan bisa meraih hasil kemenangan.

Sejauh ini kabar cederanya Messi hingga harus absen masih belum pasti. Jika Messi tidak dalam kondisi bugar dan tak bisa main lawan Bayern Munich, tentu ini menjadi tantangan berat bagi Galtier.

Karena dengan begitu PSG tidak bisa memainkan dua pemain andalannya di lini serang, yakni Messi dan Kylian Mbappe yang juga mengalami cedera paha. Trofi Liga Champions tentu saja menjadi perburuan utama PSG di musim ini. Maka dari itulah mereka memutuskan untuk merekrut Messi demi meraih trofi yang sejak lama diimpikan. Kendati demikian jika bintang asal Argentina itu harus absen, jelas menjadi ujian yang sangat berat untuk PSG. Mengingat, lawan mereka adalah Bayern Munich.