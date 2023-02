CASEMIRO disebut mirip kapten tergalak Manchester United oleh legenda Red Devils, Teddy Sheringham. Kehadiran Casemiro mengobati kerinduan Red Devils – julukan Manchester United – akan akan Roy Keane, sosok kapten yang sudah pensiun pada tahun 2006 silam.

Kisah terlihat ketika Casemiro dikeluarkan dari lapangan setelah Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace, Sabtu (04/02/23). Casemiro kedapatan mencekik leher pemain Crystal Palace yaitu Will Hughes, hingga dikartu merah.

Perselisihan keduanya terjadi karena akibat provokasi dari Jeffrey Schlupp kepada Antony. Akibatnya, Casemiro harus menerima hukuman skorsing dengan melewatkan tiga pertandingan berikutnya di Liga Inggris 2022-2023.

Casemiro diperkirakan akan kembali diandalkan final Piala Liga Inggris 2022-2023 di akhir bulan melawan Newcastle. Namun, kejadian itu mengingatkan legenda Manchester United, Teddy Sheringham, kepada Roy Keane.

Casemiro disebut mirip kapten tergalak Manchester United oleh legenda Red Devils oleh Teddy Sheringham. Roy Keane sendiri adalah mantan kapten yang telah berseragam Manchester United dari 1993 sampai 2005.

Sheringham merupakan seorang gelandang Manchester United saat Roy Keane masih menjabat sebagai kapten tim. Teddy Sheringham mengutarakan pendapatnya saat berbicara dengan Laura Woods dan Ally McCoist di acara Breakfast talkSPORT.

“Yang akan saya katakan tentang Casemiro adalah saya pikir dia seperti Roy Keane yang telah hilang selama delapan tahun terakhir,” jelas Teddy Sheringham.

“Jenderal lini tengah yang memiliki keinginan dan pemahaman tentang permainan kapan harus melakukan apa untuk memastikan timnya tampil dengan kemampuan terbaik mereka,” tambahnya.

Roy Keane sering kali mendapat lampu merah sepanjang kariernya, yaitu hingga 13 kali. Sementara, ini kali pertama bagi Casemiro mendapat kartu merah sejak berseragam mulai musim panas 2022 lalu.

“Dia tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, saya juga menyukainya. Mungkin dia berpikir dia harus memaksakan sesuatu pada saat [kartu merahnya].” lanjut Sheringham kemudian.

Meski demikian, tidak semua orang terkesan dengan tindakan Casemiro. Teddy Sheringham juga sangat menyenangkan perilaku Casemiro . Ia mengatakan bahwa Casemiro pantas mendapat hukuman.

“Cara dia mencekik Will Hughes, dia harus ditangkap karena itu. Anak-anak menontonnya nanti, di Match of the Day. Melihat Casemiro mencekik lawan,” katanya

“Jadi Casemiro perlu didisiplinkan oleh Manchester United,” tambah mantan gelandang Manchester United yang pensiun pada 2008 lalu.