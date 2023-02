HASIL AS Roma vs Empoli di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas di sini. Giallorossi -- julukan AS Roma -- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 di Stadio Olimpico, Minggu (5/2/2023) dini hari WIB.

Paulo Dybala menjadi bintangnya untuk tuan rumah meski tak mencetak gol. Sebab, gol-gol cepat Roger Ibanez pada menit kedua dan Tammy Abraham pada empat menit kemudian, tercipta lewat assist sang penyerang Timnas Argentina.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Roma sudah membuka skor ketika laga baru bergulir dua menit. Roger Ibanez memaksimalkan umpan silang dari Paulo Dybala dan tandukannya tak mampu dihalau Guglielmo Vicario, kiper Empoli.

Hanya empat menit berselang, Giallorossi sudah menggandakan skor melalui Tammy Abraham. Dybala lagi-lagi menjadi kreator melalui umpan sepak pojoknya, yang disambut dengan tandukan keras sang striker asal Inggris.

Pada menit ke-24, Dybala dan Abraham hampir mencetak gol ketiga untuk Roma. Namun, tandukan sang striker Timnas Inggris masih bisa diamankan oleh Vicario.

Abraham kembali mengancam gawang Empoli lima menit kemudian. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti malah melambung.

Empoli baru keluar menyerang setelah laga berjalan 30 menit. Dua peluang melalui Francesco Caputo dan Razvan Marin gagal menciptakan gol dan babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0.

Babak Kedua

Roma tetap tampil menyerang di awal babak kedua meskipun sudah unggul dua gol. Mereka pun nyaris memperlebar keunggulan pada menit 47 lewat dua peluang beruntun yang didapat oleh Dybala dan Gianluca Mancini. Namun, tendangan keras kedua pemain tersebut masih bisa diselamatkan oleh Vicario.

Namun, gawang kawalan Rui Patricio malah hampir kebobolan pada menit ke-53. Beruntungnya, sang kiper asal Portugal masih sigap menaklukkan tendangan kaki kiri, Tommaso Baldanzi. Azzurri –julukan Empoli- balik mendominasi pertandingan setelahnya. Namun, dua peluang melalui tendangan jarak jauh Fabiano Parisi dan Roberto Piccoli masih belum bisa memperkecil ketertinggalan untuk tim tamu. Empoli mendapatkan peluang emas pada menit ke-69. Namun, sontekan Nicolo Cambiaghi untuk memanfaatkan sepak pojok, masih melebar di sisi gawang. Roma berusaha mengancam enam menit kemudian. Namun tendangan Eduardo Bove tidak menemui sasaran. Sedangkan serangan balasan Empoli oleh Tyronne Ebuehi yang menyambar umpan Parisi, juga masih melebar. Pada menit-menit akhir babak kedua, kedua tim terus saling jual beli serangan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat mereka sama-sama gagal mencetak gol tambahan lagi hingga peluit panjang dibunyikan. Alhasil, Giallorossi sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 atas Empoli. Susunan pemain AS Roma vs Empoli: AS Roma (3-4-3): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Nemanja Matic, Bryan Cristante, Nicola Zalewski, Stephan El Shaarawy; Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham. Pelatih: Jose Mourinho Empoli (4-4-2): G. Vicario; F. Parisi, S. Luperto, K. De Winter, T. Ebuehi; F. Bandinelli, R. Marin, J. Akpa Akpro, T. Baldanzi; F. Caputo, M. Satriano Pelatih: Paolo Zanetti