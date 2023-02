HASILÂ Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas di sini. The Red Devils -- julukan Manchester United -- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 di Old Trafford, Sabtu (4/2/2023) malam WIB.

Penalti Bruno Fernandes pada menit ketujuh membawa Manchester United unggul di babak pertama dan semakin di atas angin setelah Marcus Rashford menggandakan skor pada menit ke-63. Namun, kartu merah Casemiro pada menit ke-70 mendatangkan petaka.

Jeffrey Schulupp mencetak gol enam menit kemudian, memperkecil ketertinggalan Crystal Palace menjadi 1-2. Untungnya, Manchester United berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga wasit meniup peluit panjang.

Jalannya Pertandingan

Baru tujuh menit laga berjalan, Manchester United sudah membuka skor setelah Will Hughes melakukan handball di kotak terlarang dan VAR mendeteksinya. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.

The Red Devils hampir menggandakan skor enam menit kemudian. Namun, tandukan Wout Weghorst yang menyambut sepak pojok Luke Shaw belum bisa membobol gawang Vincent Guaita.

Menit ke-27, giliran Marcus Rashford yang menebar ancaman kepada The Eagles -- julukan Crystal Palace. Namun, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa dimentahkan Guaita.

Pada menit ke-35, Manchester United lagi-lagi mendapatkan peluang emas. Namun begitu, Fred gagal mengarahkan bola ke gawang setelah mendapatkan umpan tarik dari Wout Weghorst.

Crystal Palace mencoba keluar dari tekanan di pengujung babak pertama. Namun, tidak ada sesuatu yang berbahaya terjadi dan skor 1-0 pun menandai interval.

Babak Kedua

Crystal Palace berusaha mengejar di babak kedua. Skuad asuhan Patrick Vieira itu pun langsung mengambil inisiatif serangan meski belum bisa menciptakan peluang berarti.

Pada menit 56, Manchester United malah hampir menggandakan skor melalui Rashford. Namun, tendangan kerasnya setelah melakukan aksi individu di dalam kotak penalti smasih melambung sedikit di atas mistar gawang.

Enam menit berselang, Rashford benar-benar berhasil menggandakan skor untuk Manchester United. Memaksimalkan umpan silang Luke Shaw, penyerang Timnas Inggris ini sukses menyambarnya dengan baik untuk menjadikan skor 2-0.

Follow Berita Okezone di Google News

Namun, Manchester United ditimpa kesialan pada menit ke-70 ketika Casemiro diganjar kartu merah. VAR menangkap momen sang gelandang asal Brasil mencekik Will Hughes dalam keributan yang terjadi usai benturan Antony dan Jeffrey Schlupp. The Eagles memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini dengan baik. Mereka sukses membobol gawang David De Gea lewat sontekan cantik Schlupp yang memaksimalkan kemelut di dalam kotak penalti. Itu mengubah skor menjadi 1-2. Crystal Palace terus berupaya untuk menyerang tuan rumah demi menyeimbangkan skor. Namun, kegemilangan De Gea, yang menggagalkan peluang dari Michael Olise dan Jean-Philippe Mateta pada 10 menit terakhir berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 untuk tuan rumah. Susunan pemain Manchester United vs Crystal Palace: Manchester United (4-3-3): David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Fred; Antony, Wout Weghorst, Marcus Rashford. Crystal Palace (4-2-3-1): Vicente Guaita; Nathaniel Clyne, Chris Richards, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Cheick Oumar Doucoure, Will Hughes; Jordan Ayew, Michael Olise, Jeffrey Schlupp; Odsonne Edouard.