LONDON - Pergerakan Chelsea di bursa transfer musim dingin 2023 belum berhenti. Terbaru, Chelsea dikabarkan sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan penggawa Olympiqu Lyon, Malo Gusto.

Kabar kepindahan Malo Gusto ke Chelsea diumumkan oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Dia menuliskan kata pamungkasnya dan menyebut sang pemain bakal segera melakukan tes medis di London.

"Here we go! Malo Gusto ke Chelsea, ini dia! Tes medis telah dijadwalkan untuk menutup dan menandatangani kesepakatan," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (28/1/2023).

Namun, Malo Gusto baru akan bergabung dengan Chelsea pada Juni 2023 bersama Christopher Nkunku. Di mana, Olympique Lyon akan menerima 30 juta Euro (sekitar Rp 488,7 miliar) plus add-ons dan membuat pemain tetap dipinjamkan untuk sisa musim ini.

Seperti diketahui, Chelsea memang telah mendekati Malo Gusto sejak lama. Kini, keinginan tim besutan Graham Potter itu segera terkabul meski baru bisa bergabung pada musim panas nanti.

The Blues menang sangat aktif dalam pencarian pemain anyar di bursa transfer musim dingin Januari ini. Sebab, tim asuhan Graham Potter itu masih membutuhkan amunisi untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Sejumlah pemain pun berhasil didatangkan Chelsea ke Stamford Bridge. Mulai dari Joao Felix, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Mykhailo Mudryk, dan lainnya.