KISAH Jose Mourinho yang pernah sindir Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pusing berat ubah semuanya akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pernah mendapat sindiran keras dari pelatih ternama dunia, Jose Mourinho.

Momen tersebut terjadi pada 2013 silam kala Chelsea menjalani tur Asia dan berhadapan dengan Indonesia All Stars. Ya, yang dihadapi The Blues -julukan Chelsea- bukanlah Timnas Indonesia melainkan Indonesia All Stars.

Kendati begitu, Indonesia All Stars mayoritas diperkuat oleh penggawa Timnas Indonesia saat itu. Mereka diantaranya Kurnia Meiga, Ahmad Bustomi, M Roby, Andik Vermansyah, Greg Nwokolo, hingga banyak lagi.

Dalam laga tersebut, Chelsea sukses menunjukkan ketangguhannya. Bagaimana tidak, Eden Hazard dan kolega berhasil menang dengan skor telak yakni 8-1.

Jose Mourinho yang menyaksikan laga tersebut pun menilai tidak ada yang menarik dari permainan Indonesia All Stars. Pasalnya, kala itu para pemain Indonesia All Stars tampak kikuk dan tidak menunjukkan semangat juang tinggi.

Hal itu lah yang menjadi sorotan Jose Mourinho. Pelatih yang dijuluki The Special One itu memberikan saran kepada para pemain Indonesia untuk bermain penuh semangat dan kebanggaan.

“Andai (pemain) Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermain lah dengan penuh semangat dan kebanggan,” tutur Jose Mourinho usai laga Chelsea vs Indonesia All Stars pada Kamis, 25 Juli 2013.

Hal tersebut bahkan turut menjadi sorotan pelatih Timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- bahkan sempat kesal melihat para pemain Timnas Indonesia memasang wajah cemberut saat tiba di Kuwait jelang berlaga di Kualifikasi Piala Asia 2023. “Kalian harus pikir baik-baik. Kita sudah jauh-jauh ke sini naik pesawat. Capek terbang, tapi murung terus seperti ini,” ucap Shin Tae-yong dikutip via YouTube PSSI. “Memangnya kita tak boleh peringkat satu di grup (kualifikasi)? Kalau kita peringkat satu, kita pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia. Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek, kalau kita pulang dalam kondisi seperti itu, pasti capek hati juga,” lanjut Shin Tae-yong. Nyatanya, semprotan Shin Tae-yong itu perlahan membuat Timnas Indonesia bangkit dan memiliki semangat juang tinggi di setiap pertandingan. Bahkan, kala itu Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sanggup lolos ke Piala Asia 2023 usai menang 2-1 atas Kuwait, kalah 0-1 dari Yordania, dan menang telak 7-0 atas Nepal. Tentunya, sangat diharapkan mentalitas Timnas Indonesia akan semakin kuat. Hal tersebut demi membawa nama Tanah Air semakin tinggi di kancah sepakbola internasional.