PREDIKSI skor Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 akan diulas Okezone. The Red Devils -julukan Manchester United- berpeluang untuk melanjutkan tren positif mereka kala bersua The Eagles -julukan Crystal Palace.

Laga antara Crystal Palace kontra Manchester United merupakan pertandingan tunda di pekan ke-7 Liga Inggris 2022-2023. Bentrokan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Selhurst Park Stadium, Inggris pada Kamis (19/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Dalam pertandingan itu, Manchester United diprediksi akan melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan. Sebab, saat ini The Red Devils tengah berada di performa terbaiknya.

Sebab dari lima laga terakhir di semua kompetisi, Marcus Rashford dan kolega berhasil menyapu bersih dengan kemenangan. Mereka bahkan berhasil merangsek ke peringkat empat klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023.

Tim asuhan Erik Ten Hag itu sukses mengantongi 38 poin dari 18 pertandingan. Apabila mereka berhasil mendulang kemenangan, maka dapat dipastikan The Red Devils akan bertengger di peringkat kedua dengan menggeser Manchester City yang hanya terpaut satu poin saja.

Sementara itu, dari sisi tim tuan rumah tentunya tidak akan membiarkan kemenangan jatuh ke tangan Manchester United begitu saja. Pasalnya, mereka juga ingin meraih poin penuh di hadapan pendukung sendiri demi memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.

Saat ini, Crystal Palace tengah bertengger di peringkat ke-12 dengan koleksi 22 poin. The Eagles hanya terpaut dua poin dari Nottingham Forest yang berada di peringkat ke-13. Melihat selisih poin yang sedikit dengan Nottingham Forest, maka Crystal Palace wajib meraih kemenangan untuk mempertahankan posisinya dan membuka kans menyalip Aston Villa yang berada di peringkat ke-11 dengan torehan 25 poin. Akan tetapi, hal itu tampak sulit diwujudkan. Sebab, saat ini The Eagles masih inkonsisten untuk urusan performa di setiap pertandingan. Bahkan dari lima pertandingan terakhir di Liga Inggris 2022-20233, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan. Melihat statistik dari dua tim yang akan bertanding nanti, Okezone memprediksi Manchester United bakal meraih kemenangan. The Red Devils diyakini akan menang dengan skor telak 3-0. Berikut Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 Crystal Palace (4-2-3-1): Vicente Guaita; Nathaniel Clyne, James Tomkins, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Jeffrey Schlupp, Cheick Oumar Doucoure; Jordan Ayew, Michael Olise, Eberechi Eze; Wilfried Zaha. Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Luke Shaw, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka; Casemiro, Fred; Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Antony; Marcus Rashford. Berikut Prediksi Skor Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 Okezone: Crystal Palace 0-3 Manchester United Whoscored: Crystal Palace 1-3 Manchester United Sportsmole: Crystal Palace 0-2 Manchester United