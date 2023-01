JAKARTA – Ajang Liga Futsal Profesional 2022-2023 resmi dibuka. Pembukaan Liga Futsal Profesional 2022-2023 yang dilakukan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, pada Sabtu (7/1/2023) siang WIB ini berlangsung meriah dengan dihadiri para penonton.

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia di lokasi, kemeriahan sudah terlihat di area luar. Banyak penonton yang mengantre tiket serta meramaikan booth-booth merchandise dan makanan.

(Pembukaan Liga Futsal Profesional 2022-2023. Foto: Quadiliba Al Farabi/MNC Portal Indonesia)

Sebelum Liga Futsal Profesional 2022-2023 resmi dibuka, pertandingan pertama pada musim ini digelar lebih dahulu. Ada laga yang mempertemukan sang juara bertahan, Bintang Timur Surabaya (BTS), melawan Giga FC. BTS pun meraih kemenangan dengan skor 3-0.

Setelahnya, barulah seremonial pembukaan Liga Futsal Profesional 2023 yang diawali dengan penampilan modern dance. Barulah disambung kickoff pertama untuk laga kedua yang mempertemukan Sadakata FC vs Cosmo JNE.

Selaku penendang kickoff adalah Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia (FFI), Edhie Prasetyo. Selanjutnya, Edhie menyalami satu per satu pemain yang akan berlaga.

Antusiasime suporter sangat terlihat mengingat ini adalah musim pertama dibolehkannya penonton hadir pascapandemi Covid-19. Terlihat, suporter dari BTS dan Cosmo JNE yang mendominasi tribun.

Mereka bernyanyi, menari, dan bersorak-sorai mendukung tim kebanggaannya bermain. Tak sedikit juga penonton yang membawa genderang dan alat musim lainnya sehingga membuat suasana makin meriah.

(Pembukaan Liga Futsal Profesional 2022-2023. Foto: Quadiliba Al Farabi/MNC Portal Indonesia)

Seperti diketahui, Liga Futsal Profesional 2022-2023 diikuti 12 klub. Format tahun ini kembali ke sistem kompetisi penuh yang digelar di Jakarta, Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, dan Lampung.

Untuk pekan pertama dan kedua, ajang ini lebih dulu digelar di GOR POPKI, Jakarta. Terkhusus hari ini, ada laga Giga FC vs Bintang Timur, Sadakata vs Cosmo JNE, Radit FC vs Black Steel, Pelindo Mutiara vs Unggul FC, dan Fafage Vamos vs Halus FC.