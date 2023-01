JADWAL Piala AFF 2022 hari ini, Selasa 3 Januari 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tepat hari ini, terdapat dua pertandingan pamungkas Grup B Piala AFF 2022, yang jadi penentu tiket semifinal Piala AFF 2022.

Adapun kedua pertandingan itu mempertemukan Vietnam vs Myanmar, yang berlangsung di My Dinh National Stadium, Hanoi pada pukul 19.30 WIB. Serta satu laga lain antara Malaysia vs Singapura, yang berlangsung di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur di waktu yang sama.

Bagi Vietnam, Singapura, dan Malaysia, pertandingan ini sangat penting. Pasalnya, ketiga negara itu jadi tim yang paling berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022.

Sekadar diketahui, Vietnam dan Singapura kini berada di posisi pertama dan kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2022 dengan koleksi tujuh poin. Sementara Malaysia, ada di peringkat ketiga dengan koleksi enam poin.

Ketimbang Singapura dan Malaysia, Vietnam jadi tim yang paling β€œaman” untuk lolos ke semifinal. Sebab, Vietnam secara selisih gol jauh di atas Singapura dengan +9. Mereka hanya perlu hasil imbang saja untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022.

Apalagi, di laga pamungkasnya, tim besutan Park Hang-seo berjumpa Myanmar, salah satu tim yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2022. Jelas itu misi yang tak begitu sulit bagi Vietnam untuk mendapat poin, sekalipun hanya satu angka saja.

Follow Berita Okezone di Google News

Hal itu berbeda dari Singapura dan Malaysia, yang harus saling sikut demi satu tiket semifinal. Terlebih bagi Harimau Malaya (julukan Timnas Malaysia), yang wajib menang demi melenggang tenang ke semifinal Piala AFF 2022. Pun demikian, dengan Singapura, yang saat ini ada di posisi kedua. Kalah dari Malaysia, bisa sangat mengancam posisi mereka di klasemen Grup B nantinya. Sebab demikian, tim berjuluk The Lions itu wajib meraih poin, sekalipun hanya satu angka dari pasukan Harimau Malaya. Di lain hal, nantinya juara Grup B bakal bertemu Timnas Indonesia, yang merupakan runner-up Grup A di fase semifinal. Sedangkan runner-up Grup B akan berjumpa Thailand, yang menyandang status juara Grup A Piala AFF 2022. Berikut jadwal Piala AFF 2022 hari ini, Selasa 3 Januari 2023: Pukul 19.30 WIB Vietnam vs Myanmar (My Dinh National Stadium, Hanoi) Malaysia vs Singapura (Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur).