JELANG laga Arsenal vs West Ham United, Mikel Arteta pusing The Gunners dilanda krisis penyerang. Banyak pemain The Gunners – julukan Arsenal – yang mengalami cedera setelah Piala Dunia 2022, termasuk Gabriel Jesus.

Liga Inggris 2022-2023 akan segera bergulir pada Boxing Day, sehari setelah Natal. Arsenal akan bermain menghadapi West Ham di Emirates Stadium pada Selasa 27 Desember 2022 dini hari pukul 03.00 WIB.

Namun demikian, Arsenal tidak mempersiapkan diri dengan maksimal untuk laga ini. Pelatih Mikel Arteta mengaku dipusingkan oleh berbagai masalah cedera yang melanda skuadnya.

Mulai dari Gabriel Jesus yang sedang menjalani pemulihan operasi lutut, Oleksandr Zinchenko masih bermasalah pada betisnya. Serta Takehiro Tomiyasu sedang berusaha pulih setelah mengalami cedera hamstring saat membela Jepang di Piala Dunia 2022 kemarin.

Pemain lain, Albert Sambi Lokonga gagal masuk skuat melawan Juventus dalam laga uji coba pekan lalu karena masih cedera. Diperburuk dengan kondisi Reiss Nelson yang tertatih-tatih di babak pertama laga tersebut.

Akhirnya Arteta bakal mencoba alternatif dengan kembali mempercaya Emile Smith Rowe di laga kontra West Ham nanti. Pemain berusia 22 tahun itu akan kembali dari cedera panjangnya.

"Saya pikir (Jesus) adalah pemain yang unik tetapi Eddie (Nketiah) memiliki kualitas luar biasa juga untuk cara kami ingin bermain," kata Arteta soal peran Jesus digantikan Eddie Nketiah saat kontra Juventus lalu.

"Kami memiliki alternatif lain di mana kami juga dapat memainkan Martinelli di depan. Saat ini kami sedikit kekurangan dalam hal posisi di depan, tetapi mendapatkan kembali Emile (Smith Rowe) akan menjadi hal yang besar,” lanjutnya dikutip football.london. Seperti diketahui, Smith-Rowe baru bermain selama 47 menit di musim ini. Pemain nomor 10 itu terpaksa menjalani operasi pada akhir September dalam upaya mengatasi cedera pangkal paha yang dialami di awal musim. Berbicara setelah kekalahan 0-2 dari Juventus pekan lalu, Arteta mengakui bahwa The Gunners membutuhkan Smith Rowe kembali fit. Sang pemain pun sudah menjalani sesi latihan bersama tim di Dubai pada awal bulan ini. "Emile beberapa hari terakhir belum bisa berlatih tapi mudah-mudahan dia bisa mulai minggu depan," kata Arteta dalam konferensi pers pascalaga kontra Juventus pekan lalu.