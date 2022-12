MAN of the match laga Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022 sudah diketahui. Pemain terbaik di laga tersebut adalah penjaga Kamboja, Keo Soksela. Penampilan apiknya dengan sejumlah penyelamatan, membuat dirinya menyandang gelar man of the match laga hari ini.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (23/12/2022), skuad Garuda sebenanrnya sukses meraih kemenangan 2-1 atas Kamboja. Gol Timnas Indonesia ditorehkan oleh Egy Maulana Vikri (7โ€™) dan Witan Sulaeman (35โ€™), sementara Kamboja cetak satu gol via Sareth Krya (15โ€™).

(Aksi kiper Kamboja, Keo Soksela terpilih jadi man of the match)

Kendati kalah dan kebobolan dua gol, kiper Kamboja, Keo Soksela, diberi penghargaan Man of The Match oleh AFF. Namun, bisa dibilang dia memang pantas mendapatkannya.

Pasalnya, Soksela tampil sangat gemilang di bawah mistar gawang Kamboja. Kiper yang membela klub Visakha FC itu berkali-kali membuat penyelamatan sensasional sepanjang 90 menit laga berjalan.

Salah satunya, saat menyelamatkan gawangnya ketika Egy berusaha menggoceknya dalam situasi satu lawan satu di babak pertama. Kemudian, dia juga menepis sepakan Witan yang juga tinggal berhadapan dengannya untuk mencetak gol.

Dengan begitu, sangat wajar jika kiper berusia 25 tahun itu dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Jika bukan karena penampilan luar biasanya, mungkin The Koupreys โ€“julukan Kamboja- bisa kebobolan lebih banyak gol.

Follow Berita Okezone di Google News

Hasil tersebut membuat Kamboja terjungkal ke posisi empat klasemen sementara Grup A Piala AFF 2022. Sedangkan Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi tiga poin, di bawah Thailand dan Filipina. Selanjutnya, tim besutan Keisuke Honda baru bertanding kembali pada Kamis 29 Desember 2022. Sementara Timnas Indonesia bakal melakoni laga kedua Grup A Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam pada Senin, 26 Desember 2022 di Malaysia.