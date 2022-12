SEBANYAK 5 postingan Instagram pesepakbola dengan jumlah like terbanyak memang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah momen ketika Lionel Messi membagikan keberhasilan meraih trofi Piala Dunia.

Di era teknologi ini, para pemain si kulit bundar tak hanya diperhatikan kala merumput di lapangan hijau saja. Sebab, aktivitas mereka di sosial media juga sangat diperhatikan.

Tak sedikit dari pemain bola dunia aktif di sosial media, salah satunya adalah Instagram. Bahkan, banyak dari mereka yang diketahui memiliki jumlah like terbanyak di setiap memposting gambar maupun video.

Adapun berikut ini postingan pesepakbola dengan jumlah like terbanyak di Instagram.

5 Postingan Instagram Pesepakbola dengan Jumlah Like Terbanyak

5. Pengumuman Kehamilan Pasangan - Cristiano Ronaldo





Postingan pesepakbola dengan like terbanyak terakhir adalah postingan Cristiano Ronaldo bersama pasangan Georgina. Dalam postingan yang diunggah 28 Oktober tahun lalu itu diketahui mendapatkan 32 juta like. Dalam unggahan tersebut keduanya berfoto bersama dengan Ronaldo memegang hasil USG yang menunjukkan anaknya kembar.

4. Postingan Bersama Trofi Piala Dunia - Lionel Messi





Ya, seperti disebutkan euforia sang juara masih mewarnai sang kapten Argentina. Postingan terbarunya bersama trofi Piala Dunia dalam pesawat pun mendapatkan banyak like. The G.O.A.T tak memberikan tambahan keterangan apapun dalam foto yang telah disukai lebih dari 40 juta pengguna Instagram itu.

3. Postingan untuk Louis Vuitton - Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo





Postingan yang diunggah di kedua akun pribadi megabintang ini memang beberapa hari lalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, duo rival ini diketahui memposting foto keduanya tengah bermain catur.

Usut punya usut, nyatanya keduanya menjadi brand ambassador dari merk fesyen kenamaan Louis Vuitton. Postingan tersebut pun mendapatkan banyak like dalam waktu kurang dari 24 jam. Di mana dalam akun Instagram Messi mendapatkan lebih dari 32 juta like, sedangkan di akun Instagram Ronaldo mendapatkan lebih dari 42 juta like.

2. Postingan Tidur Bersama Trofi Piala Dunia - Lionel Messi

Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan kegembiraan Lionel Messi, setelah kemenangannya di Piala Dunia 2022 ia kerap mengunggah beberapa foto terkait trofi yang diidamkannya setelah 16 tahun itu. Postingan keduanya pun juga menjadi postingan dengan like terbanyak. Postingan yang disukai lebih dari 50 juta menunjukkan sang bintang PSG tengah meringkuk di tempat tidur bersama trofi kecintaannya 1. Postingan Angkat Trofi Piala Dunia - Lionel Messi

Di ajang Piala Dunia 2022, Argentina berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Prancis dengan skor imbang di waktu penuh, dan skor 4-2 di babak adu penalti. Postingan sang kapten, Lionel Messi menjadi postingan dengan like terbanyak. Dalam postingan yang disukai lebih dari 70 juta pengguna Instagram itu menunjukkan Messi tengah mengangkat trofi Piala Dunia dengan penuh emosional dan semangat.