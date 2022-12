MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyebut PSSI telah merugikan Kamboja jelang laga kontra Timnas Indonesia di matchday kedua Grup A Piala AFF 2022, Jumat (23/12/2022) pukul 16.30 WIB. Kerugian yang dimaksud The Thao 247 adalah, perubahan jadwal kick off yang mendadak membuat Kamboja menjadi minim persiapan saat berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 22 Desember 2022.

Awalnya kick off laga Timnas Indonesia vs Kamboja bakal dilangsungkan pada pukul 19.30 WIB. Namun, demi menimalisir kejadian yang tidak diinginkan, kick off pun dimajukan menjadi pukul 16.30 WIB.

Sebenarnya perubahan jadwal ini sudah diinfokan sejak medio minggu lalu. Namun, The Thao 247 menyebut PSSI baru mengumumkan ke publik terkait perubahan jadwal baru-baru ini.

“PSSI membuat pengumuman mengejutkan yang menyebabkan rencana persiapan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF 2022 berubah,” tulis The Thao 247.

“Tepat sebelum kick off bergulir, PSSI tiba-tiba mengumumkan perubahan penting. Laga yang semula dijadwalkan pukul 19.30 WIB, dimajukan menjadi pukul 16.30. Perubahan yang mendadak ini membuat Kamboja kesulitan, sekaligus memengaruhi lembaga penyiaran pemegang hak siar Piala AFF 2022,” lanjut The Thao 247.

Terkait kesulitan yang disebut The Thao 247, sejatinya tidak dipermasalahkan kubu Kamboja. Pihak Kamboja praktis sudah mengetahui perubahan ini, mengingat sudah diumumkan sejak medio minggu lalu. Kamboja malah menerima “teror lain”. Manajer Timnas Kamboja, Keisuke Honda, mengaku telefon kamar hotelnya berdering dua kali pada Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB. Namun, tiap kali hendak diangkat, si penelefon langsung mematikan sambungannya. Keisuke Honda yang dikenal sebagai legenda hidup Jepang, menilai itu merupakan salah satu psywar yang dilancarkan kubu Indonesia. Terlepas dari itu, Kamboja layak mendapatkan respek dari Timnas Indonesia. Pasukan Ryu Hirose ini membuka Piala AFF 2022 secara luar biasa dengan menang 3-2 atas Filipina pada Selasa, 20 Desember 2022 malam WIB.