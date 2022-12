LUSAIL – Kelar sudah Piala Dunia 2022, yang berlangsung di Qatar selama satu bulan terakhir ini. Timnas Argentina sukses menjadi kampiun usai mengandaskan Prancis di partai final via adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal plus babak perpanjangan waktu pada Minggu 18 Desember 2022 malam WIB di Stadion Lusail, Doha.

Gelaran Piala Dunia ini, merupakan yang pertama dalam sejarah berlangsung di tanah Arab. Qatar sebagai tuan rumah sukses menjawab keraguan dengan penyenggaraan yang luar biasa.

Mayoritas media peliput menyebut ini Piala Dunia termegah dan terbaik. Total biaya USD220 miliar atau sekira dengan Rp3,4 kuadriliun terbayar dengan sukses penyelenggaraan.

Meski diselimuti ragam kontroversi, seperti larangan membawa atribut LGBT hingga minuman beralkohol di sekitar stadion, perhelatan Piala Dunia 2022 tetap berlangsung meriah. Hal tersebut, bisa terlewati dengan baik.

Semua terjawab dengan kenyamanan dan keamanan, yang tersaji selama pagelaran ini. Para penonton aman dan nyaman membawa seluruh anggota keluarganya, bahkan balitanya yang masih kecil.

Hebatnya, semua pengamanan dilakukan tanpa perlu security atau polisi mempertontonkan senjata api atau gas air mata. Ya, sesuai regulasi FIFA memang tak boleh ada senjata api di sekitar stadion, dan itu terlaksana dengan baik.

Piala Dunia 2022 berjalan menjadi pesta sepakbola bukan hanya untuk 32 negara kontestan, namun untuk seluruh dunia. Banyak bendera bukan kontestan yang berkibar di dalam atau luar stadion.

Qatar 2022 kini telah usai. Ditutup dengan closing ceremony yang apik. Syukron Katsiron, Qatar (Terima Kasih banyak, Qatar).

Empat tahun mendatang, kita akan berjumpa di Piala Dunia 2026. Di mana benua Amerika bakal jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Adapun nantinya, tuan rumah Piala Dunia 2026 terdiri dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.

Selain untuk pertama kalinya Piala Dunia bakal digelar di tiga negara. Selain itu, Piala Dunia 2026, juga akan menampung 48 kontestan dari sebelumnya 32.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mendapatkan tambahan jatah dari 4,5 menjadi 8 plus. Timnas Indonesia bisa mulai mempersiapkan diri untuk bersaing menjadi salah satunya. Impossible is nothing!