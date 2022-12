LONDON โ€“ Meski Tim Nasional (Timnas) Inggris gugur di perempatfinal Piala Dunia 2022, posisi Gareth Southgate sebagai pelatih dipastikan tetap aman. Bahkan Federasi Sepakbola Inggris (FA) bakal tetap mempercayai Southgate memimpin Inggris sampai Piala Eropa 2024.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh kepala eksekutif FA, Mark Bullingham. Bullingham mengungkapkan Southgate akan tetap memimpin The Three Lions sampai Piala Eropa 2024.

โ€œKami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Gareth Southgate akan melanjutkan sebagai manajer Inggris dan akan memimpin kampanye Euro 2024 kami,โ€ kata Bullingham, dikutip dari BBC, Minggu (18/12/2022).

Bullingham menegaskan bahwa FA selalu memberikan dukungan penuh kepada Southgate. Mereka pun telah melakukan diskusi untuk masa depan Timnas Inggris di Piala Eropa 2024.

โ€œGareth dan Steve Holland [(asisten manajer) selalu mendapat dukungan penuh kami, dan perencanaan kami untuk Euro dimulai sekarang,โ€ sambung Bullingham.

Sebagaimana diketahui, Southgate kerap mendapat desakan untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut karena Timnas Inggris yang sama sekali belum meraih trofi selama ditukanginya sejak 2016 lalu.

Southgate sempat membawa Timnas Inggris finis keempat di Piala Dunia 2018. Kemudian The Three Lions mampu mencapai final Piala Eropa 2020, untuk finis sebagai runner-up karena kalah dari Italia via adu penalti.

Kemudian masa depan Southgate semakin abu-abu setelah Timnas Inggris tersingkir dari Piala Dunia 2022. The Three Lions disingkirkan oleh Prancis di babak perempat final dengan skor tipis 1-2.

Namun kini, masa depan Southgate pun sudah jelas. Pelatih berusia 52 tahun itu masih akan menukangi Timnas Inggris. Diharapkan, dia bisa membawa The Three Lions meraih titel juara pada Piala Eropa 2024 mendatang.