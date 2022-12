SEBANYAK 3 negara peserta perempatfinal Piala Dunia 2022 dengan ranking FIFA terendah akan dibahas Okezone. Babak perempatfinal Piala Dunia 2022 akan dilangsungkan dari Jumat (9/12/2022) pukul 22.00 WIB hingga Minggu 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Sebanyak empat laga digelar mempertemukan Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis. Berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan laman football-ranking.com, siapa dari delapan negara di atas yang mempunyai ranking FIFA paling rendah?

FIFA sendiri baru mengeluarkan ranking FIFA edisi Desember 2022 pada tanggal 22. Namun, laman football-ranking.com sudah mempunyai perhitungan berdasarkan performa masing-masing tim di Piala Dunia 2022.

Berikut 3 negara peserta perempatfinal Piala Dunia 2022 dengan ranking FIFA terendah:

3. Maroko (Peringkat 14)





Setelah melalui empat pertandingan di Piala Dunia 2022, Maroko meraup 75,22 poin. Alhasil, Achraf Hakimi dan kawan-kawan naik delapan posisi di ranking FIFA, tepatnya dari tangga 22 ke 14 dunia.

Jika sanggup mengalahkan Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022, Maroko akan naik ke peringkat 11 dunia. Maroko bisa menggeser Kroasia dari peringkat 10 dunia asalkan di laga perempatfinal lain Vatreni –julukan Kroasia– kalah dari Brasil.

2. Kroasia (Peringkat 10)





Kroasia sudah mendapatkan 29,3 poin di Piala Dunia 2022. Tambahan poin itu membuat Kroasia naik dua tingkat, tepatnya dari peringkat 12 ke 10 dunia.

Kroasia bisa naik ke peringkat sembilan dunia menggeser Spanyol jika menang atas Brasil. Sebab, jika menang atas Brasil, Kroasia bakal mendapatkan tambahan 39 poin.

1. Portugal (Peringkat 8) Portugal telah meraup 25,98 poin dari empat laga yang dilakoni di Piala Dunia 2022. Efeknya, Portugal naik satu peringkat dari posisi sembilan ke delapan dunia. Jika menang atas Maroko pada Sabtu 10 Desember 2022 malam WIB, Portugal akan naik ke posisi tujuh dunia menggeser Italia. Kemenangan atas Maroko membuat Portugal mendapat tambahan 33 poin. Bagaimana dengan lima tim lain? Berdasarkan perhitungan terkini laman football-ranking.com, Brasil berada di puncak ranking FIFA, disusul Argentina (2), Inggris (4), Prancis (5) dan Belanda (6).