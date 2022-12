PREDIKSI skor perempatfinal Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Babak perempatfinal Piala Dunia 2022 akan melangsungkan pertandingan mulai dari Jumat (9/12/2022) pukul 22.00 WIB hingga Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB.

Sebanyak empat laga digelar dalam periode tersebut. Sebut saja laga Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis.

Lantas, tim-tim mana saja yang berpeluang meraih kemenangan? Dalam artikel ini, Okezone akan menghadirkan prediksi skor hasil laga-laga perempatfinal Piala Dunia 2022 dari berbagai media plus Okezone.

Pertama ada prediksi skor Kroasia vs Brasil. Laga ini dilangsungkan di Stadion Education City pada Jumat (9/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Berikut prediksi skor Kroasia vs Brasil di perempatfinal Piala Dunia 2022:

Sportskeeda: Kroasia 1-3 Brasil

Sportsmole: Kroasia 1-2 Brasil

Whoscored: Kroasia 0-2 Brasil

Okezone: Kroasia 0-1 Brasil

Lanjut ke Belanda vs Argentina. Sejumlah media memberi prediksi skor yang berbeda-beda untuk laga yang dihelat di Stadion Lusail pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Berikut prediksi skor Belanda vs Argentina di perempatfinal Piala Dunia 2022:

Sportskeeda: Belanda 1-2 Argentina

Sportsmole: Belanda 2-2 Argentina (Argentina menang adu penalti)

Whoscored: Belanda 1-1 Argentina

Okezone: Belanda 1-2 Argentina

Kemudian ada laga Maroko vs Portugal. Duel yang digelar di Stadion Al Thumama pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 22.00 WIB diprediksi berjalan sengit. Berikut prediksi skor Maroko vs Portugal di perempatfinal Piala Dunia 2022: Sportskeeda: Maroko 1-3 Portugal Sportsmole: Maroko 0-1 Portugal Whoscored: Maroko 1-1 Portugal Okezone: Maroko 1-2 Portugal Terakhir ada laga Inggris vs Prancis. Duel paling panas di perempatfinal Piala Dunia 2022 ini tersaji di Stadion Al Bayt pada Minggu, 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB. Berikut prediksi skor Inggris vs Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022: Sportskeeda: Inggris 2-2 Prancis (Inggris menang adu penalti) Sportsmole: Inggris 1-3 Prancis Whoscored: Inggris 1-1 Prancis Okezone: Inggris 1-2 Prancis