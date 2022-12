ANGKA 7 muncul di hasil-hasil 16 besar Piala Dunia 2022. Apakah ini pertanda pesepakbola yang identik dengan nomor 7, Cristiano Ronaldo, membawa sang negara Portugal juara Piala Dunia 2022?

Akun TikTok @ajamta01 membuat riset yang menarik. Akun ini membagikan hasil laga-laga di 16 besar Piala Dunia 2022. Di bagan bagian atas kiri, ada dua laga yakni Belanda vs Amerika Serikat dan Argentina vs Australia.

Hasilnya, Belanda menang 3-1 atas Amerika Serikat dan Argentina menumbangkan Australia 2-1. Jika dikalkulasi angka 3-1 dan 2-1 tercipta angka tujuh. Hal yang sama juga di bagian bagan lain.

Di bagan bagian bawah kiri, ada laga Jepang vs Kroasia dan Brasil vs Korea Selatan. Di waktu normal, skor Jepang vs Kroasia adalah 1-1 dan Brasil vs Korea Selatan 4-1. Jika ditambahkan, terbentuklah angka tujuh.

Lanjut ke bagan bagian atas kanan. Di sana ada Inggris yang menang 3-0 atas Senegal dan Prancis melibas Polandia 3-1. Jika diakumulasi, juga tercipta angka tujuh.

Terakhir di bagan bagian bawah kanan, Portugal menggilas Swiss 6-1 dan Maroko bermain 0-0 kontra Spanyol di waktu normal. Hasilnya pun sama, angka tujuh yang ditemukan.

“Ada apa dengan angka 7?,” tanya akun @ajamta01. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda Cristiano Ronaldo yang identik dengan nomor 7 membawa Portugal juara Piala Dunia 2022? Peluang itu masih terbuka, mengingat langkah Portugal sudah tiba di perempatfinal Piala Dunia 2022. Sesuai jadwal, Portugal akan menghadapi Maroko di perempatfinal Piala Dunia 2022 pada Sabtu, 10 Desember pukul 22.00 WIB. Di saat bersamaan, posisi Cristiano Ronaldo sebagai pemain utama Timnas Portugal sedang tak menentu. Meski begitu, Cristiano Ronaldo disebut-sebut tak masalah dengan status pemain cadangan yang disandang. Terpenting, Portugal bisa melaju terus hingga memenangkan trofi Piala Dunia 2022.