SEBANYAK 4 negara yang diprediksi lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Laga-laga perempatfinal Piala Dunia 2022 berlangsung dari Jumat 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB hingga Minggu 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Laga-laga itu meliputi Kroasia vs Brasil (Jumat, 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB), Belanda vs Argentina (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB), Maroko vs Portugal (Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 22.00 WIB) dan Inggris vs Prancis (Minggu, 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Menurut pengamatan Okezone, tim-tim kuda hitam yang tampil mengejutkan berpotensi berakhir di Piala Dunia 2022. Lantas, negara mana saja yang diprediksi lolos ke semifinal Piala Dunia 2022?

Berikut 4 negara yang diprediksi lolos ke semifinal Piala Dunia 2022:

4. Brasil





Brasil disebut-sebut sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2022. Meratanya pemain utama dan cadangan skuad asuhan Tite, menjadi salah satu alasan Brasil dijagokan menjadi kampiun. Di perempatfinal, Brasil akan bersua Kroasia, tim yang belum terkalahkan di Piala Dunia 2022.

Namun, status tak terkalahkan Kroasia berpotensi berakhir di tangan Brasil. Secara rekor pertemuan Brasil juga lebih dominan, yakni dengan catatan tiga menang dan satu imbang dalam empat pertemuan.

3. Argentina





Lionel Messi dan kawan-kawan bakal ditantang Belanda yang dalam 19 laga terakhir tidak terkalahkan. Namun, Lionel Messi berpengalaman mengalahkan Belanda racikan Louis van Gaal.

Di semifinal Piala Dunia 2014, Argentina menumbangkan Belanda via eksekusi penalti. Kemungkinan besar, laga sengit Belanda dan Argentina bakal tercipta, meski akhirnya Lionel Messi dan kawan-kawan yang bakal tertawa di akhir laga.

2. Portugal

Portugal bakal ditantang tim kuda hitam yang belum terkalahkan di Piala Dunia 2022, Maroko. Namun, melihat kengerian saat melibas Swiss 6-1, peluang Portugal menang atas Maroko cukup besar. Terlebih Portugal juga pernah menang atas Maroko di Piala Dunia. Di Piala Dunia 2018, Portugal menang 1-0 atas Maroko lewat gol Cristiano Ronaldo pada menit keempat. 1. Prancis

Laga Prancis vs Inggris bisa dibilang duel paling sengit di perempatfinal Piala Dunia 2022. Juara bertahan Piala Dunia bakal ditantang tim yang belum terkalahkan di Piala Dunia 2022. Melihat kondisi tim sekarang, Les Bleus –julukan Prancis– lebih siap memenangkan laga. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis juga dominan dengan catatan tiga menang, satu imbang dan satu kalah atas Inggris. Sekarang menarik menanti tim mana yang benar-benar lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Akankah tim kesayangan Anda melaju ke babak empat besar?