AL-KHOR - Tim Nasional (Timnas) Inggris sukses menghajar Senegal 3-0 di 16 besar Piala Dunia 2022. Dalam kemenangan itu, Harry Kane ikut menyumbang satu gol, yang mana membuatnya berhasil lebih dekat untuk menggeser Wayne Rooney dari top skor sepanjang masa Timnas Inggris.

Pertandingan Inggris vs Senegal berlangsung di Al Bayt Stadium, pada Senin (5/12/2022) dini hari WIB. Timnas Inggris berhasil lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2022 usai meraih kemenangan 3-0 atas Senegal.

The Three Lions berhasil memimpin dua gol pada babak pertama melalui Jordan Henderson (38') dan Harry Kane (45+3'). Sementara Bukayo Saka (57') mempertegas kemenangan The Three Lions.

Dalam laga tersebut Kane bermain full 90 menit dan beberapa kali memiliki peluang untuk mencetak gol. Namun, ia hanya mampu membuat satu gol dalam kemenangan Timnas Inggris

Berdasarkan laporan dari Squawka, Senin (5/12/2022), sumbangan satu gol ke gawang Senegal membuat Kane semakin dekat untuk menjadi pencetak gol terbanyak Timnas Inggris. Saat ini, ia sudah membuat 52 gol dan menempati urutan kedua.

Sedangkan di posisi pertama pencetak gol terbanyak Timnas Inggris adalah Rooney dengan 53 gol. Kane pun hanya membutuhkan dua gol lagi untuk melewati catatan mantan penyerang Manchester United tersebut. Selain itu, Kane menjadi pemain pencetak gol terbanyak dalam turnamen besar dengan tujuh gol di Piala Dunia dan empat di Piala Eropa dengan total 11 gol. Penyerang berusia 29 tahun itu pun melewati catatan Gary Lineke dengan 10 gol. Sementara di babak perempatfinal Piala Dunia 2022 nanti, Timnas Inggris akan menghadapi Prancis. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Al Bayt, pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.