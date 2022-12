AL-KHOR - Man of the match Timnas Inggris vs Senegal di 16 besar Piala Dunia 2022 adalah Harry Kane. Striker The Three Lions itu dinilai sebagai pemain terbaik pada laga Inggris kontra Senegal, apalagi ia ikut menyumbang satu gol dalam kemenangan 3-0 tersebut.

Pertandingan Inggris vs Senegal berlangsung di Al Bayt Stadium, pada Senin (5/12/2022) dini hari WIB. Timnas Inggris menunjukkan permainan serangan baik dan membuat Senegal kalah dengan skor 3-0 dan berkat hasil itu Kane dan kawan-kawan berhak melaju ke perempatfinal Piala Dunia 2022.

Pada laga tersebut, The Three Lions berhasil memimpin dua gol pada babak pertama melalui Jordan Henderson (38') dan Harry Kane (45+3'). Sementara Bukayo Saka (57') mempertegas kemenangan The Three Lions.

Selama 90 menit, Kane berhasil menciptakan tendangan mengarah ke gawang Senegal sebanyak dua kali dengan satu diantaranya berbuah gol. Penyerang berusia 29 tahun itu total melakukan 44 kali sentuhan bola.

Selain itu Kane memenangkan empat dari delapan duel bola bawah dan kalah enam kali duel bola udara. Ia pun sukses melakukan 70 persen akurasi operan.

Sumbangan satu golnya ke gawang Senegal membuat Kane berada di peringkat kedua dengan 52 gol di Timnas Inggris. Ia hanya kalah dari Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dengan 53 gol.

Selain itu, Kane menjadi pemain pencetak gol terbanyak dalam turnamen besar dengan tujuh gol di Piala Dunia dan empat di Piala Eropa dengan total 11 gol. Penyerang berusia 29 tahun itu pun melewati catatan Gary Lineke dengan 10 gol. Sementara Kane berpeluang besar untuk melewati torehan Rooney sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Inggris. Pasalnya Kane masih aktif sebagai pemain sepak bola dan Timnas Inggris masih bertahan di Piala Dunia 2022. Sementara di babak perempatfinal, Timnas Inggris akan menghadapi Prancis. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Sabtu 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.