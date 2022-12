AR RAYYAN - Megabintang Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi, baru saja mengantarkan timnya lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Australia dengan skorr 2-1. Messi yang menyumbang satu gol pun merebut gelar pemain terbaik di laga tersebut.

Menariknya, status pemain tersebut ternyata menjadikan Lionel Messi resmi menjadi pesepakbola dengan gelar man of the match terbanyak dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia tepatnya sudah mencatatkan delapan gelar man of the match (MOTM).

Messi mampu membantu La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- memenangkan laga yang berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan, Minggu (4/12/2022) dini hari WIB itu. Dia turut menyumbang gol untuk kemenangan 2-1 tersebut.

Adapun gol tersebut menjadi pembuka pada menit ke-35 saat dia menemukan celah sempurna. Setelahnya kedudukan digandakan Julian Alvarez (57’), dan Socceroos menipiskan kedudukan lewat gol bunuh diri Enzo Fernandez (77’).

β€œLionel Messi kini telah memenangkan lebih banyak penghargaan resmi FIFA Man of the Match (8) daripada pemain lain dalam sejarah kompetisi,” tulis akun Twitter Squawka, Minggu (4/12/2022).

Dalam Piala Dunia 2022 hingga babak 16 besar ini, Messi selalu main di empat pertandingan tersebut. Dia pun juga menjadi Man of The Match pada kemenangan 2-0 kontra Meksiko di fase grup.

Adapun 6 predikat lainnya dia dapatkan sejak 19 penampilan Piala Dunia sebelumnya. Messi telah membela Argentina di Piala Dunia sejak edisi 2006. Selama itu juga, Messi telah mencetak 9 gol dan 6 assist bersama negaranya. Jumlah tembakan percobaan ke gawang juga dia kumpulkan sebanyak 91 kali atau hampir menyerupai Cristiano Ronaldo (100 kali). Sebanyak 8 Man of The Match tersebut hanyalah yang secara resmi diberikan FIFA. Pada nyatanya, dia telah mengumpulkan hingga 10 kali MOTM jika digabungkan dengan penghargaan yang tidak resmi atau dari voting.