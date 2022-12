5 rekor yang dipecahkan Lionel Messi di laga Argentina vs Australia di Piala Dunia 2022 menarik dikulik. Sebab, catatan ini menambah gemilang kesuksesan Lionel Messi dalam membawa Argentina melaju ke babak perempatfinal Piala Dunia 2022.

Ya, Messi tampil ciamik kala melawan Australia di Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan, Minggu (4/12/2022) dini hari WIB. Dia berperan penting dalam kemenangan Argentina dengan skor 2-1 yang sekaligus membawa tim itu melaju ke babak berikutnya.

Tentu saja, kemenangan tersebut menjadi hasil yang sangat memuaskan bagi Messi cs di Piala Dunia 2022. Tidak hanya itu, Messi pun sukses mencatatkan beberapa catatan apik di Piala Dunia usai mencetak gol di laga tersebut.

Apa saja? Berikut 5 rekor yang dipecahkan Lionel Messi di laga Argentina vs Australia di Piala Dunia 2022, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

5. Gol Ke-789 di Pertandingan Ke-1.000

Pertandingan Argentina vs Australia menjadi laga ke-1000 bagi Messi dalam kariernya sebagai pemain sepakbola profesional. Di saat yang sama, Messi pun berhasil mencetak gol ke-789 setelah mampu membuat keunggulan bagi Argentina.

4. Cetak Gol Pertama di Babak Knockout Piala Dunia

Lionel Messi berhasil menjadi salah satu pahlawan bagi timnas Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Dirinya mampu mencetak gol di menit ke-35 yang menjadi pembuka keunggulan Argentina sekaligus menjadi gol pertama Messi di babak knockout Piala Dunia.

3. Lewati Gol Diego Maradona Bersama Timnas Argentina di Piala Dunia

Tidak hanya itu, Messi pun kini telah membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain legenda yang dimiliki oleh Timnas Argentina. Dengan golnya ke gawang Australia, Messi kini telah mencetak sembilan gol untuk Timnas Argentina, melewati perolehan Diego Maradona (8).

Meski begitu, Messi saat ini hanya berada di peringkat kedua sebagai pemain Timnas Argentina yang mencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Posisi pertama saat ini masih dipegang oleh Gabriel Batistuta yang sukses mencetak 10 gol.

2. Samai Koleksi Cristiano Ronaldo di Turnamen Besar

Selain itu, Messi juga berhasil menyamai rekor yang telah dicatatkan oleh rivalnya, Cristiano Ronaldo. Kini, kedua pesepakbola terbaik tersebut telah sama-sama mengumpulkan sebanyak 22 gol dalam turnamen besar.

Meski begitu, baik Messi ataupun Ronaldo masih bisa menambah jumlah gol tersebut. Pasalnya, baik Argentina maupun Portugal, saat ini belum tersingkir dari Piala Dunia 2022.

1. Sabet Gelar Man of The Match Terbanyak dalam Sejarah Piala Dunia

Lionel Messi memastikan diri menjadi peraih gelar man of the match terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Di laga Argentina vs Australia ini pun, dia menjadi man of the match kemba,i.

Dengan begitu, Messi total sudah 8 kali menyabet gelar man of the match. Ini menjadi gelar terbanyak dalam sejarah.

โ€œLionel Messi kini telah memenangkan lebih banyak penghargaan resmi FIFA Man of the Match (8) daripada pemain lain dalam sejarah kompetisi,โ€ tulis akun Twitter Squawka.

Dalam Piala Dunia 2022 hingga babak 16 besar ini, Messi selalu main di empat pertandingan tersebut. Dia pun juga menjadi man of the match pada kemenangan 2-0 kontra Meksiko di fase grup.

Adapun 6 predikat lainnya dia dapatkan sejak 19 penampilan sebelumnya di Piala Dunia. Messi telah membela Argentina di Piala Dunia sejak edisi 2006. Selama itu juga, Messi telah mencetak 9 gol dan 6 assist bersama negaranya.