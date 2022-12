TIMNAS Australia bakal bersua Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Menatap laga tersebut, penggawa The Socceroos -julukan Timnas Australia- mengaku siap memberikan kejutan.

Bentrokan antara Australia kontra Argentina akan berlangsung Stadion Ahmed bin Ali, Qatar pada Minggu (4/12/2022) dini hari WIB. Kedua tim pun wajib meraih kemenangan demi mendapatkan tempat di babak perempatfinal.

Sebagaimana diketahui, Argentina merupakan juara Grup C. Sementara itu, The Socceroos lolos ke 16 besar sebagai runner up Grup D.

Mathew Leckie mengatakan memang timnya tidak diunggulkan dalam laga nanti. Namun, dia memastikan Australia akan memberikan kejutan.

Oleh karena itu, rekan-rekannya sudah bersiap diri sebaik mungkin. Hal itu dengan melakukan evaluasi dari tim pelatih berdasarkan catatan fase grup.

"Tidak ada yang mengharapkan kami untuk menang. Jadi mari kita mengejutkan dunia," kata Mathew Leckie dilansir dari Sportskeeda, Sabtu (3/12/2022).

Pemain berusia 31 tahun itu mengaku tidak akan memandang remeh Timnas Argentina. Sebab, tim berjuluk La Albiceleste itu merupakan unggulan pada Piala Dunia 2022. La Albiceleste juga dihuni pemain berkualitas seperti salah satunya Lionel Messi. Jadi, Messi harus diwaspadai dalam laga nanti. "Dia (Lionel Messi) melakukan segalanya. Dia juga dapat melakukan tidak bisa dilakukan orang lain," tutupnya.