MAN of The Match pada laga Timnas Arab Saudi vs Meksiko di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Gelandang Los Tricolores -julukan Timnas Meksiko, Luis Chavez terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan terakhir Grup C.

Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Lusail, Qatar pada Kamis (1/12/2022) dini hari WIB. Luis Chavez tampil selama 90 menit, ia mencetak satu gol spektakuler dalam membawa Meksiko menang dengan skor akhir 2-1.

Meksiko tampil mendominasi sepanjang laga hingga akhirnya unggul lebih dulu melalui gol Henri Martin (44’). Chavez pun berhasil menggandakan kedudukan pada menit ke-52 melalui tendangan bebas.

Tendangan bebasnya terbilang spektakuler karena dilepaskan dari jarak yang jauh dari kotak penalti. Bahkan sang komentator mengklaim gol ini menjadi yang terbaik sepanjang Piala Dunia 2022 berlangsung.

Kemampuan Chavez mengeksekusi tendangan bebas itu bukanlah kebetulan. Sebab kesempatan itu sempat terulang kembali dan tendangan Chavez tetap tepat sasaran.

Sayangnya kali ini kiper Arab Saudi Mohammed Al Owais lebih sigap menepis tendangan kencang itu. Meski begitu sang kiper perlu sampai terbang demi menghalaunya.

Dengan golnya itu, Chavez juga mencatat rekor untuk negaranya sendiri. Dia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dari tendangan bebas sepanjang keikutsertaan Meksiko di Piala Dunia sejak 1966. Sayang upaya Meksiko untuk menang clean sheet ternodai pada menit terakhir masa injury time. Salem Al Dawsari mencetak gol pada menit ke-90+5 untuk mengubah skor menjadi 2-1. Itu juga menandakan Meksiko gagal lolos 16 besar Piala Dunia 2022. Sebab mereka hanya berakhir sebagai peringkat ketiga grup C dengan 4 poin. Poin mereka sebenarnya sama dengan Polandia di peringkat dua. Namun, mereka kalah dari segi selisih gol dengan -1 berbanding 0 milik Polandia.