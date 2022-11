MAN of The Match pada laga Timnas Australia vs Denmark di Piala Dunia 2022 sudah dirilis. Bomber The Socceroos -julukan Timnas Australia, Matthew Lackie terpilih sebagai pemain terbaik usai tampil menawan dalam pertandingan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Australia berhasil mengalahkan Denmark dengan skor tipis 1-0 di matchday ketiga atau terakhir Grup D Piala Dunia 2022. Dengan kemenangan tersebut, The Socceroos berhak melaju ke babak 16 besar usai duduk di peringkat kedua klasemen.

Australia tampil mengesankan dan mengejutkan usai menghajar Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark. Pertandingan itu berlangsung di Al Janoub Stadium, Rabu (30/11/2022) pukul 22.00 WIB.

Pada laga tersebut, Mathew Leckie menjadi bintang di lapangan. Melalui serangan balik, pemain berusia 31 tahun itu sukses menjebol gawang Denmark. Mathew Leckie yang gesit melepaskan diri, berlari ke pertahanan dan kemudian menyelesaikannya dengan apik.

Gol Mathew Leckie tersebut sudah cukup membawa Australia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, FIFA pantas memilih Leckie sebagai pemain terbaik di laga tersebut.

Sebatas informasi, Mathew Leckie adalah seorang pemain sepakbola berkewarganegaraan Australia yang bermain untuk klub FC Ingolstadt 04. Ia biasa bermain pada posisi penyerang. Leckie memulai karier juniornya di klub Bulleen Lions kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut. Sehingga, ia kini menjadi bintang Socceroos. Sementara itu berkat kemenangan tersebut, Socceroos menjadi runner-up Grup D menemani Prancis sebagai juara grup ke babak selanjutnya. Australia mencapai babak sistem gugur pertama mereka sejak 2006 jika mereka dan untuk kedua kalinya sepanjang Piala Dunia.