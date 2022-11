KLASEMEN akhir Grup B Piala Dunia 2022 sudah dirilis. Terdapat dua tim yang berhasil melaju ke babak 16 besar, mereka yakni Timnas Inggris dan Timnas Amerika Serikat.

Keempat tim yang berada di Grup B yaitu Inggris, Amerika Serikat, Iran, dan Wales telah menjalani laga terakhir atau matchday ketiga. Mereka tampil pada waktu yang sama, Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 WIB.

Dimulai dari Wales vs Inggris, The Dragons -julukan Timnas Wales- berupaya untuk menggempur lini pertahanan The Three Lions -julukan Inggris- demi meraih poin penuh. Sayang, usaha mereka tidak membuahkan hasil.

Sepanjang pertandingan, Aaron Ramsey cs tak mampu mencetak satu pun gol dari peluang-peluang yang ada. Di sisi lain, Inggris juga tak mau kalah dan mencoba untuk meraih hasil manis demi menjaga tiket ke babak berikutnya.

Alhasil, Harry Kane dan kolega berhasil menang dengan skor 0-3 lewat gol di babak kedua dari Marcus Rashford (50’, 68’) dan Phil Foden (52’). Inggris pun layak lolos ke putaran berikutnya usai finis di puncak klasemen Grup B dengan mengoleksi tujuh poin.

Sementara itu, Wales harus pulang dari Qatar usai berada di posisi buncit Grup B. Mereka hanya mampu mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Di pertandingan lain, Iran menjalani laga berat melawan Amerika Serikat. Kedua tim menjalani partai hidup mati lantaran memiliki peluang untuk lolos ke putaran berikutnya. Sayangnya, Iran harus mengakui keunggulan Amerika Serikat usai kalah dengan skor tipis 0-1. Adapun gol The Yanks -julukan Amerika Serikat- dicetak lewat Christian Pulisic (38’). Dengan hasil tersebut, Amerika Serikat pun berhak untuk lolos ke putaran berikutnya usai finis di peringkat kedua dengan mengantongi lima poin. Sementara Iran harus angkat koper setelah bertengger di urutan ketiga dengan mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Berikut Klasemen Akhir Grup B Piala Dunia 2022: 1. Inggris – 7 Poin 2. Amerika Serikat – 5 Poin 3. Iran – 3 Poin 4. Wales – 1 Poin Jika ingin melihat klasemen lengkap Piala Dunia 2022, bisa klik di sini.