SEBANYAK 5 pesepakbola asli kelahiran Inggris yang memperkuat negara lain di Piala Dunia 2022 akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Sudah tak perlu dipungkiri jika Timnas Inggris kerap kali melahirkan talenta berbakat dalam dunia sepakbola.

Persaingan pemain sepakbola di negara ini juga cukup ketat, apalagi untuk membela The Three Lions -julukan Timnas Inggris- di Piala Dunia. Hal tersebut menjadi salah satu alasan beberapa pemain kelahiran Inggris yang justru memilih untuk membela negara lain.

Lantas, siapa sajakah mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Asli Kelahiran Inggris yang Memperkuat Negara Lain di Piala Dunia 2022

5. Brennan Johnson

Brennan Johnson merupakan pemain muda kelahiran Nottingham, Inggris. Saat ini ia bermain di Liga Inggris bersama Nottingham Forest. Namun, di Piala Dunia 2022 ia justru membela Timnas Wales karena kesempatannya sangat kecil di Timnas Inggris.

Sebenarnya tak hanya Brennan Johnson saja pemain asal Inggris yang membela Wales. Sebelumnya ada pemain lain, yakni Daniel James dan Matthew Smith.

4. Ike Ugbo

Jebolan akademi Chelsea ini sebelumnya pernah tergabung bersama Timnas Inggris kelompok umur. Sayangnya, kualitas bermainnya dipandang sebelah mata.

Bahkan saat di Chelsea ia sering menjadi pemain pinjaman dan di Timnas Inggris senior pun peluangnya sangat kecil. Alhasil, ia pun memilih untuk ke Canada dimana negara tersebut adalah tempat asal kedua orang tuanya.

3. Matty Cash

Pemain Aston Villa yang satu ini lahir di Inggris dan menghabiskan banyak waktu di negeri Ratu Elizabeth II. Namun, ia justru memilih untuk memperkuat Timnas Polandia di Piala Dunia 2022.

Matty Cash sebenarnya sudah debut dengan Timnas Polandia sejak 2021. Hal tersebut dikarenakan kecilnya peluang bermain untuk Timnas Inggris.

2. Giovanni Reyna





Pemain berusia 20 tahun ini lahir di Sunderland, Inggris. Namun di Piala Dunia 2022, ia membela Timnas Amerika Serikat.

Sejatinya, ia memiliki kesempatan untuk berlaga bersama The Three Lions. Namun, Reyna lebih memilih untuk mengikuti jejak sang ayah yang juga bermain untuk The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat.

1. Tariq Lamptey





Sama halnya dengan Ike Ugbo, Tariq Lamptey juga bermain untuk Timnas Ghana meski ia merupakan pemain kelahiran Inggris. Lamptey juga sebelumnya pernah membela Timnas Inggris di level junior.

Ghana merupakan negara asal kedua orang tua Lamptey. Timnas Ghana pun tak perlu berpikir dua kali untuk menarik Lamptey ke dalam skuad mereka.

Itulah 5 pesepakbola asli kelahiran Inggris yang memperkuat negara lain di Piala Dunia 2022.