GABUNG acara nonton bareng Piala Dunia 2022 di Jakarta. Jika Anda adalah pencinta bola yang bermukim di Jakarta, maka Anda wajib ikut!

Sejak Minggu 20 November 2022, perhatian para pecinta sepak bola tertuju kepada Qatar. Perhelatan pesta bola yang diramaikan 32 tim terbaik dunia bersaing untuk meraih trofi.

Yang paling seru tentu menyaksikan siaran sepak bola secara bersama-sama alias nonton bareng (nobar). KITA Bar, terletak di lantai 36 Park Hyatt Jakarta, pada 20 November hingga 18 Desember 2022, mulai pukul 17.00 WIB bakal memanjakan gila bola untuk menyaksikan siaran sepak bola.

โ€œWe know that there's nothing quite like watching the World Cup with a crowd of fellow fans. So come join us for the games, catch all the action and experience the taste of joy through our beer & bottle special offer. We can't wait to see you at the top!โ€tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Senin (28/11/2022).

Pada hari Senin (28/11/2022) ini, ada empat pertandingan yang akan digelar di Piala Dunia 2022. Dimulai oleh laga Kamerun vs Serbia pada pukul 17.00 WIB, disambung Korea Selatan vs Ghana pada 20.00 WIB. Kemudian, pada pukul 23.00 WIB ada Brasil vs Swiss dan Portugal vs Uruguay pada pukul 02.00 WIB, Selasa 29 November 2022.

(RDA)