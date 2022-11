MAN of the match Timnas Argentina vs Meksiko di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Ia adalah sang kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, yang didapuk sebagai pemain terbaik atau man of the match.

Ya, Argentina baru saja menghadapi Meksiko dalam matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022. Laga itu digelar di di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Minggu (27/11/2022) dini hari WIB.

Messi sukses menampilkan kinerja ciamik di sepanjang laga itu. Dia menjadi pahlawan dan pemain kunci yang membawa Argentina menang 2-0.

Diketahui, Timnas Argentina langsung menekan sejak awal pertandingan. Namun, tebalnya lini pertahanan Los Tricolores -julukan Timnas Meksiko- membuat serangan Argentina buntu di babak pertama.

Pada babak kedua, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- yang terus menyerang akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Adalah Lionel Messi (64’) dan Enzo Fernandez (87’) yang mencatatkan dua gol penentu kemenangan Timnas Argentina.

Messi merupakan kunci kemenangan Timnas Argentina dalam pertandingan itu. Selain menyumbang satu gol, La Pulga -julukan Lionel Messi- juga berhasil mencatatkan satu asis yang diberikan kepada Enzo Fernandez. Oleh sebab itu, Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik versi Budweiser (@budweiser). Predikat ini dirasa sangat layak. Pasalnya, Messi mempunyai catatan impresif sepanjang pertandingan melawan Meksiko. Melansir Statman Dave (@StatmanDave), Minggu (27/11/2022), Messi berhasil mempunya 88 persen umpan akurat, 64 sentuhan, 36 operan akurat, dan satu umpan kunci. Selain itu, ia juga mampu memenangkan delapan duel, dan membuat dua dribel sempurna. Sementara itu, untuk selanjutnya, Lionel Messi dan kolega akan berhadapan dengan Timnas Polandia dalam lanjutan Grup C Piala Dunia 2022. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion 974, Doha, Qatar pada Kamis 1 Desember 2022.