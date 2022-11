KLASEMEN Grup C Piala Dunia 2022 di matchday kedua sudah dirilis. Timnas Argentina pun sukses memperbaiki posisinya di klasemen sehingga kini duduk di posisi kedua Grup C.

Ya, sederet duel seru tersaji di matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022 yang berlangsung semalam. Ada duel yang mempertemukan Timnas Argentina vs Meksiko dan juga Polandia vs Arab Saudi.

Usai duel itu digelar, Timnas Polandia pun langsung naik ke peringkat pertama di klasemen sementara Grup C. Mereka total sudah mengemas 4 poin saat ini.

Tiga poin tambahan didapat Robert Lewandowski cs usai melibas Arab Saudi dengan skor 2-0. Dua gol yang dicetak di Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar, Sabtu 26 November 2022 malam WIB tercipta lewat aksi Piotr Zielinski (39’) dan Robert Lewandowski (82’).

Bukan hanya Polandia, Timnas Argentina juga berhasil memperbaiki posisinya di klasemen Grup C usai matchday kedua. Lionel Messi cs kini duduk di urutan kedua dengan koleksi 3 poin.

Argentina mendapat 3 poin pertamanya usai melibas Meksiko 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Minggu (27/11/2022) pukul 02.00 WIB. Lionel Messi mencatatkan namanya untuk gol perdana Argentina.

Sementara itu, gol kedua Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez (87’). Tak ayal, Argentina menghidupkan peluang lolos ke 16 besar.

Kemudian, Arab Saudi bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup C saat ini. Perolehan poin mereka belum berubah, yakni masih 3 angka. Di dasar klasemen, ada Meksiko. Usai menelan kekalahan dari Argentina, mereka kini masih mengemas 1 poin. Grup C Piala Dunia 2022 pun masih menyisakan 1 laga lagi. Tak ayal, laga itu akan menentukan siapa tim yang akan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 karena persaingan begitu sengit. Berikut Klasemen Grup C Piala Dunia 2022 di Matchday Kedua: 1. Polandia: 4 Poin 2. Argentina: 3 Poin 3. Arab Saudi: 3 Poin 4. Meksiko: 1 Poin Untuk mengetahui klasemen lengkap Piala Dunia 2022, klik di sini.