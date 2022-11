TIMNAS Indonesia disebut selevel dengan Argentina di Piala Dunia 2022. Kok bisa? Akun Instagram @plesbol.for.timnas melemparkan candaan dalam unggahan terbarunya.

Dalam unggahan itu, akun @plesbol.for.timnas membagikan dua hasil pertandingan yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Timnas Argentina vs Arab Saudi. Hasilnya, Arab Saudi memenangkan dua pertandingan itu dengan skor 2-1!

(Timnas Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi)

Foto pertama yang diunggah akun @plesbol.for.timnas merujuk ke hasil laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Asia 2015. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 22 Maret 2023, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi.

Sebenarnya Timnas Indonesia racikan Jacksen F. Tiago dan Rahmad Darmawan sempat unggul 1-0 lewat aksi Boaz Solossa pada menit kelima. Sayangnya, Arab Saudi membalikkan kedudukan via Yousef Al-Salem pada menit 14 dan 55.

Sebelumnya, Timnas Indonesia juga pernah kalah 1-2 dari Arab Saudi di matchday kedua Grup D Piala Asia 2007. Saat itu, laga juga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kemudian, foto kedua yang diunggah @plesbol.for.timnas adalah hasil laga Argentina vs Arab Saudi di matchday pertama Grup C Piala Dunia 2022. Sempat unggul 1-0 via eksekusi penalti Lionel Messi pada menit kedelapan, Argentina dibobol Arab Saudi dua kali lewat gol-gol dari Saleh Alshehri pada menit 48 dan Salem Aldawsari (53’).

Akun di atas pun melemparkan pertanyaan kepada para followers-nya. Mereka melempar pertanyaan, berhubung hasil dua laga di atas sama persis, kesimpulannya Timnas Indonesia dan Argentina di Piala Dunia 2022 satu level. Meski begitu, hal di atas hanyalah lucu-lucuan semata. Timnas Argentina yang kalah di laga pertama masih membuka kemungkinan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Timnas Argentina hanya butuh memenangkan dua laga sisa fase grup kontra Polandia dan Meksiko untuk menyegel tempat di fase gugur. Satu lagi, Argentina juga dapat mengambil inspirasi dari Spanyol pada Piala Dunia 2010. Saat itu, skuad asuhan Vicente del Bosque kalah 0-1 dari Swiss di laga perdana fase grup Piala Dunia 2010. Namun, di akhir turnamen skuad La Furia Roja –julukan Spanyol– mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Belanda di partai puncak.