JADWAL Piala Dunia 2022 dari fase grup sampai final akan diulas dalam artikel ini. Sebanyak 32 peserta Piala Dunia 2022 bakal berjibaku demi satu tujuan menjadi juara dunia tahun ini.

Sekadar diketahui, Piala Dunia 2022 sendiri bakal dimulai hari ini, Minggu (20/11/2022) dan memasuki babak puncak pada 18 Desember 2022 mendatang. Qatar merupakan negara tuan rumah, yang menyambut negara dari seluruh penjuru dunia untuk berlaga di Piala Dunia 2022.

Adapun 32 negara peserta sudah dibagi ke dalam 8 grup, mulai Grup A-H. Satu grup terdiri dari empat tim, yang mana hanya dua negara yang berhak lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022.

Mengenai pembagian grup, di Grup A bakal dihuni empat tim. Keempat tim itu adalah tuan rumah Qatar, kemudian Ekuador, Senegal, dan Belanda. Adapun laga pembuka bakal berlangsung hari ini.

Di mana Qatar sebagai tuan rumah bakal berjibaku dengan Ekuador. Pertandingan ini tersaji pada Minggu (20/11/2022) malam pukul 23.00 WIB di Stadion Al Bayt, yang sekaligus menjadi venue opening ceremony Piala Dunia 2022.

Selain persaingan di Grup A, adapula empat tim yang berjibaku di Grup B. Di mana grup tersebut dihuni oleh Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Untuk laga di Grup B dimulai besok, Senin 21 November 2022 malam pukul 20.00 WIB mempertemukan Inggris vs Iran.

Kemudian, ada juga empat negara, yang tergabung di Grup C. Di grup ini, dihuni Argentina, Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Argentina vs Arab Saudi jadi laga pembuka pertandingan di Grup C pada Selasa 22 November 2022 sore pukul 17.00 WIB.

Tak kalah sengit, ada empat tim yang bakal berjibaku di Grup D. Adapun keempat negara di Grup D dihuni oleh Prancis, Australia, Denmark, dan Tunisia. Laga Grup D sendiri juga akan dimulai pada Selasa, 22 November 2022.

Beranjak ke Grup E, di mana ada Spanyol, Kosta Rika, Jerman, dan Jepang yang siap saling sikut demi tiket 16 besar. Untuk laga pembuka Grup E, dimulai pada Rabu 23 November 2022 di mana Jerman vs Jepang (pukul 20.00 WIB) serta Spanyol vs Kosta Rika (pukul 23.00 WIB).

Tak kalah menarik, persaingan Grup F juga bakal memanas. Dihuni oleh Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia, laga di Grup F akan dimulai pada Rabu, 23 November 2022. Selanjutnya ada empat kontestan di Grup G, yaitu Brasil, Serbia, Swiss, dan Kamerun. Terakhir, di Grup H, ada Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Kedua grup ini baru bertanding pada Kamis, 24 November 2022. Setelah fase grup, 16 tim yang lolos akan saling sikut di fase gugur. Ditandai babak 16 besar, yang tersaji pada 3-7 Desember 2022. Kemudian, babak perempatfinal digelar mulai 9-14 Desember 2022. Sementara fase semifinal dihelat pada 14 dan 15 Desember 2022. Selanjutnya tempat perebutan ketiga tersedia pada 17 Desember 2022 dan babak final berlangsung pada Minggu 18 Desember 2022 di Stadion Lusail, Qatar. Berikut Jadwal Piala Dunia 2022: Grup A (Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda) Minggu, 20 November 2022 23.00 WIB – Qatar vs Ekuador (Stadion Al Bayt) Senin, 21 November 2022 23.00 WIB – Senegal vs Belanda (Stadion Al Thumama) Jumat, 25 November 2022 20.00 WIB – Qatar vs Senegal (Stadion Al Thumama) 23.00 WIB – Belanda vs Ekuador (Stadion International Khalifa) Selasa, 29 November 2022 22.00 WIB – Belanda vs Qatar (Stadion Al Bayt) 22.00 WIB – Ekuador vs Senegal (Stadion International Khalifa) Grup B (Inggris, Iran, Amerika Serikat, Wales) Senin, 21 November 2022 20.00 WIB – Inggris vs Iran (Stadion Internasional Khalifa) Selasa, 22 November 2022 02.00 WIB – Amerika Serikat vs Wales (Stadion Ahmad Bin Ali) Jumat, 25 November 2022 17.00 WIB – Wales vs Iran (Stadion Ahmad Bin Ali) Sabtu, 26 November 2022 02.00 WIB – Inggris vs Amerika Serikat (Stadion Al Bayt) Rabu, 30 November 2022 02.00 WIB – Wales vs Inggris (Stadion Ahmad Bin Ali) 02.00 WIB – Iran vs Amerika Serikat (Stadion Al Thumama) Grup C (Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia) Selasa, 22 November 2022 17.00 WIB – Argentina vs Arab Saudi (Stadion Lusail) 23.00 WIB – Meksiko vs Polandia (Stadion 974) Sabtu, 26 November 2022 20.00 WIB – Polandia vs Arab Saudi (Stadion Education City) Minggu, 27 November 2022 02.00 WIB – Argentina vs Meksiko (Stadion Lusail) Kamis, 1 Desember 2022 02.00 WIB – Polandia vs Argentina (Stadion 974) 02.00 WIB – Arab Saudi vs Meksiko (Stadion Lusail) Grup D (Prancis, Denmark, Tunisia, Australia) Selasa, 22 November 2022 20.00 WIB – Denmark vs Tunisia (Stadion Education City) Rabu, 23 November 2022 02.00 WIB – Prancis vs Australia (Stadion Al Janoub) Sabtu, 26 November 2022 17.00 WIB – Tunisia vs Australia (Stadion Al Janoub) 23.00 WIB – Prancis vs Denmark (Stadion 974) Rabu, 30 November 2022 22.00 WIB – Australia vs Denmark (Stadion Al Janoub) 22.00 WIB – Tunisia vs Prancis (Stadion Education City) Grup E (Spanyol, Jerman, Jepang, Kosta Rika) Rabu, 23 November 2022 20.00 WIB – Jerman vs Jepang (Stadion Internasional Khalifa) 23.00 WIB – Spanyol vs Kosta Rika (Stadion Al Thumama) Minggu, 27 November 2022 17.00 WIB – Jepang vs Kosta Rika (Stadion Ahmad Bin Ali) Senin, 28 November 2022 02.00 WIB – Spanyol vs Jerman (Stadion Al Bayt) Jumat, 2 Desember 2022 02.00 WIB – Jepang vs Spanyol (Stadion Internasional Khalifa) 02.00 WIB – Kosta Rika vs Jerman (Stadion Al Bayt) Grup F (Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia) Rabu, 23 November 2022 17.00 WIB – Maroko vs Kroasia (Stadion Al Bayt) Kamis, 24 November 2022 02.00 WIB – Belgia vs Kanada (Stadion Ahmad Bin Ali) Minggu, 27 November 2022 20.00 WIB – Belgia vs Maroko (Stadion Al Thumama) 23.00 WIB – Kroasia vs Kanada (Stadion Internasional Khalifa) Kamis, 1 Desember 2022 22.00 WIB – Kroasia vs Belgia (Stadion Ahmad Bin Ali) 22.00 WIB – Kanada vs Maroko (Stadion Al Thumama) Grup G (Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun) Kamis, 24 November 2022 17.00 WIB – Swiss vs Kamerun (Stadion Al Janoub) Jumat, 25 November 2022 02.00 WIB – Brasil vs Serbia (Stadion Lusail) Senin, 28 November 2022 17.00 WIB – Kamerun vs Serbia (Stadion Al Janoub) 23.00 WIB – Brasil vs Swiss (Stadion 974) Sabtu, 3 Desember 2022 02.00 WIB – Serbia vs Swiss (Stadion 974) 02.00 WIB – Kamerun vs Brasil (Stadion Lusail) Grup H (Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan) Kamis, 24 November 2022 20.00 WIB – Uruguay vs Korea Selatan (Stadion Education City) 23.00 WIB – Portugal vs Ghana (Stadion 974) Senin, 28 November 2022 20.00 WIB – Korea Selatan vs Ghana (Stadion Education City) Selasa, 29 November 2022 02.00 WIB – Portugal vs Uruguay (Stadion Lusail) Jumat, 2 Desember 2022 22.00 WIB – Ghana vs Uruguay (Stadion Al Janoub) 22.00 WIB – Korea Selatan vs Portugal (Stadion Education City) 16 BESAR Sabtu, 3 Desember 2022 22.00 WIB – Juara Grup A vs Runner-up Grup B (Stadion Internasional Khalifa) (49) Minggu, 4 Desember 2022 02.00 WIB – Juara Grup C vs Runner-up Grup D (Stadion Ahmad Bin Ali) (50) 22.00 WIB – Juara Grup D vs Runner-up Grup C (Stadion Al Thumama) (51) Senin, 5 Desember 2022 02.00 WIB – Juara Grup B vs Runner-up Grup A (Stadion Al Bayt) (52) 22.00 WIB – Juara Grup E vs Runner-up Grup F (Stadion Al Janoub) (53) Selasa, 6 Desember 2022 02.00 WIB – Juara Grup G vs Runner-up Grup H (Stadion 974) (54) 22.00 WIB – Juara Grup F vs Runner-up Grup E (Stadion Education City) (55) Rabu, 7 Desember 2022 02.00 WIB – Juara Grup H vs Runner-up Grup G (Stadion Lusail) (56) PEREMPATFINAL Jumat, 9 Desember 2022 22.00 WIB – Pemenang Laga 53 vs Pemenang Laga 54 (Stadion Education City) (57) Minggu, 10 Desember 2022 02.00 WIB – Pemenang Laga 49 vs Pemenang Laga 50 (Stadion Lusail) (58) 22.00 WIB – Pemenang Laga 55 vs Pemenang Laga 56 (Stadion Al Thumama) (59) Senin, 11 Desember 2022 02.00 WIB – Pemenang Laga 51 vs Pemenang Laga 52 (Stadion Al Bayt) (60) SEMIFINAL Rabu, 14 Desember 2022 02.00 WIB – Pemenang Laga 57 vs Pemenang Laga 58 (Stadion Lusail) Kamis, 15 Desember 2022 02.00 WIB – Pemenang Laga 59 vs Pemenang Laga 60 (Stadion Al Bayt) 