HASIL Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-16 yang berlangsung pada Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu (13/11/2022) dini hari WIB telah diketahui. Dari delapan laga yang dimainkan, terdapat banyak pertandingan-pertandingan menarik, seperti West Ham United vs Leicester City, Bournemouth vs Everton, Manchester City vs Brentford, dan masih banyak lagi.

Pertama mari membahas laga West Ham vs Leicester. Pada laga yang dimainkan di Stadion Olimpiade, Leicester berhasil mempermalukan tuan rumah dengan kemenangan 2-0.

Dua gol tim berjuluk The Foxes itu diciptakan oleh James Maddison dan Harvey Barnes. Dengan kemenangan itu, Leicester naik ke peringkat 12, sementara West tertahan di posisi 16.

Kemudian beralih ke laga Bournemouth kontra Everton. Pada laga tersebut, Bournemouth mampu menghajar tim tamu dengan kemenangan telak, 3-0.

Tiga gol kemenangan Bournemouth diciptakan oleh Marcus Tavernier, Kieffer Moore, dan Jaidon Anthony. Berkat tiga poin itu, Bournemouth kini berada di urutan 13.

Hasil kejutan pun terlihat di laga Man City vs Brentford. Diunggulkan menang karena bermain di kandang, Man City justru tumbang memalukan 1-2 dari Brentford.

Kekalahan itu lantas membuat Man City gagal mengejar Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Man City yang kini masih mengoleksi 32 poin tertinggal lima angka dengan The Gunners. Arsenal sendiri mampu meraih kemenangan atas Wolverhampton Wanderers. Sempat kesulitan, pasukan Mikel Arteta itu pada akhirnya menang 2-0 berkat sepasang gol dari Martian Odegaard. Pada laga lainnya, ada Liverpool yang menang 3-1 berkat penampilan apik Darwin Nunez. Lalu Chelsea justru tumbang 0-1 dari Newcastle United dan Tottenham Hotspur menang dramatis atas Leeds United dengan skor 4-3. Hasil Liga Inggris 2022-2023 Semalam: Manchester City 1-2 Brentford Liverpool 3-1 Southampton Bournemouth 3-0 Everton West Ham United 0-2 Leicester City Tottenham Hotspur 4-3 Leeds United Nottingham Forest 1-0 Crystal Palace Newcastle United 1-0 Chelsea Wolverhampton Wanderers 0-2 Arsenal