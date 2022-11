JELANG Tottenham Hotspur vs Leeds United, Antonio Conte sebut The Whites akan jadi lawan tangguh. The Whites โ€“ julukan Leeds United โ€“ sedang berada dalam tren yang bagus usai memenangkan dua laga terakhir di Liga Inggris 2022-2023.

The Lilywhites โ€“ julukan Tottenham Hotspur โ€“ menghadapi Leeds United di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (12/11/2022) malam WIB dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Leeds United adalah lawan yang spesial bagi Antonio Conte.

Sebab, Conte meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih Tottenham yaitu dengan mengalahkan Leeds. Namun pelatih asal Italia itu menyebut kalau The Peacocks bukan tim yang harus dipandang sebelah mata. Dia bahkan menilai kalau calon lawannya ini adalah tim yang sangat tangguh.

โ€œSaya ingat betul kemenangan pertama saya, itu adalah pertandingan yang sangat sulit melawan Leeds. Kita berbicara tentang tim dengan energi yang besar,โ€ kata Conte, dikutip dari Football London, Sabtu (12/11/2022).

โ€œMereka bermain sepak bola dengan intensitas yang tinggi, memberikan banyak tekanan, mereka memiliki banyak energi dan pada saat ini saya pikir Leeds adalah lawan yang sangat tangguh,โ€ sambungnya.

Di sisi lain, Conte juga menyoroti keroposnya lini pertahanan Tottenham yang selalu kebobolan di tujuh laga terakhir. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi utamanya jelang laga melawan Leeds. Kendati begitu, eks pelatih Juventus ini tetap mematok target kemenangan untuk skuadnya.

โ€œKami bersiap dengan sangat baik untuk memahami bahwa kami harus menjadi lebih baik dalam bertahan karena dalam tujuh pertandingan terakhir kami kebobolan di setiap pertandingan satu gol,โ€ ungkapnya. โ€œIni tidak biasa bagi kami dan itu berarti mungkin kami perlu lebih fokus, lebih kompak dan menunjukkan lebih banyak kekompakan dalam permainan. Pada saat yang sama untuk mencoba mendapatkan tiga poin tetapi yang pasti pertandingan tidak akan mudah,โ€ pungkas Conte. Kemenangan memang merupakan harga yang tidak bisa ditawar oleh Tottenham. Karena saat ini mereka sedang duduk di posisi empat dengan koleksi 26 poin, hanya terpaut satu angka saja dari Newcastle United yang berada di posisi tiga.