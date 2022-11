7 suporter paling menghebohkan di Piala Dunia menarik untuk dibahas. Banyak dari mereka melakukan atraksi menarik untuk mendukung timnas dan menyemarakan Piala Dunia.

Suporter merupakan bagian penting dari sepakbola. Tanpa adanya suporter, sepakbola bisa jadi sangat membosankan. Mereka memberikan semangat kepada pemain lewat sorakan, yel-yel, nyanyian, hingga atraksi menarik.

Setidaknya ada 7 suporter paling menghebohkan di Piala Dunia. Keberadaan mereka menjadi semangat bagi timnas yang sedang bertanding.

Banyak dari suporter membawa spanduk sampai mencoret-coret muka untuk memeriahkan Piala Dunia. Lantas suporter dari negara mana saja yang dikenal sangat heboh?

Berikut 7 Suporter Paling Menghebohkan di Piala Dunia:

7. Belanda

Negeri kincir angin ini terkenal dengan suporternya yang asik dan heboh. Mereka datang beramai-ramai ke stadion menggunakan warna orens cerah kebanggaan mereka. Tak sedikit yang berpakaian unik mulai dari pakaian, topi, dan sepatu.

Kehebohan supoerter Belanda sangat terasa ketika Timnas Belanda menang dari Uruguay pada Piala Dunia 2010. Mereka sampai turun ke jalan melakukan konvoi.

6. Ghana

Suporter Ghana termasuk suporter paling menghebohkan di Piala Dunia. Mereka bersorak-sorak sambil memainkan alat musik untuk menambah kemeriahan pertandingan. Pendukung tim berjuluk The Black Starts ini sangat identik dengan warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau.

5. Inggris





Pendukung Three Lions ini terkenal sangat berisik saat pertandingan sedang berlangsung. Mereka akan menyanyikan lagu kebangsaan Inggris selama pertandingan. Fans garis keras Inggris, Hooligan, ingin terkenal sebagai fans paling militan dan paling royal.

4. Argentina





Suporter paling menghebohkan di Piala Dunia selanjutnya datang dari Argentina. Mereka akan memasak bendera merah biru dimanapun mereka berada. Bagi mereka kemenangan adalah harga mati bagi sepakbola.

3. Republik Irlandia





Pendukung The Boys in Green menjadi pembicaraan di forum daring. Banyak warganet mengatakan suporter Republik Irlandia adalah suporter paling baik. Suporter Irlandia terlihat pernah menidurkan seorang anak bayi dengan menyanyikan lagu Twinkle, Twinkle, Little Star.

2. Amerika Serikat





Kesetian pendukung Amerika Serikat perlu mendapat acungan jempol. Walau terkenal bukan sebagai negara sepakbola, mereka selalu antusias mendukung Timnas Amerika Serikat melaga di Piala Dunia.

1. Brasil





Keseruan pendukung Timnas Brasil selalu menarik perhatian. Mereka tak pernah absen mendukung Timnas Brasil di setiap ajang Piala Dunia. Bahkan pada Piala Dunia 1958, suporter Brasil sampai menari Samba sambil meneriakan kata “samba, samba” untuk menyemangati timnas.

Demikian 7 suporter paling menghebohkan di Piala Dunia. Kira-kira suporter mana lagi yang bakal buat kehebohan di Piala Dunia 2022 nanti ?