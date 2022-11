HASIL Sassuolo vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- tak mampu meraih poin penuh kala melakoni laga pekan ke-14 Liga Italia 2022-2023 usai ditahan imbang dengan skor 1-1.

Laga tersebut tersaji di Stadion Mapei pada Kamis (10/11/2022) dini hari WIB. Adapaun dua gol dalam laga tersebut dicetak Tammuy Abraham (80') untuk AS Roma dan Andrea Pinamonti (85') untuk Sassuolo.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak menit awal dibunyikan, Sassuolo langsung mendominasi jalannya pertandingan. Tepat di menit 3, Abdou Harroui melepaskan tembakan kuat yang bisa diblok. Tiga menit kemudian, kali ini giliran AS Roma yang mengancam lewat Nicola Zalewski mengirimkan umpan chip ke dalam kotak, namun Andrea Consigli lebih cepat mencegat bola.

Memasuki menit ke-16, Sassuolo melalui Luca D'Andrea membuat ruang di dalam kotak untuk melepaskan tembakan, namun usahanya melebar dari tiang kanan. Semenit kemudian, upaya berbahaya dari Davide Frattesi mengarah ke atas gawang, tetapi Rui Patricio melakukan penyelamatan yang luar biasa.

Hingga menit ke-28, Abdou Harroui (Sassuolo) melakukan tembakan jarak menengah, namun bola melambung tinggi di atas mistar AS Roma. Kini, giliran AS Roma yang mampu mendapat peluang di menit 32 lewat sentuhan luar biasa oleh Roger Ibanez. Dia memanfaatkan umpan sempurna satu inci jauh ke dalam kotak dan melepaskan drive rendah ke tengah gawang. Namun, kiper Sassuolo bereaksi luar biasa dan melakukan penyelamatan.

Kemudian, di menit 34 penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Rui Patricio. Berawal dari aksi Luca D'Andrea berputar-putar di sekitar pemain bertahan dan mencoba untuk mengalahkan kiper dengan tembakan jarak dekat rendah ke tengah target, tetapi gagal mencetak gol.

Di menit ke-44, Nicola Zalewski (AS Roma) melesat ke dalam kotak dan langsung melepaskan tembakan pertama. Dia menghasilkan tembakan lemah yang berjalan dengan baik di atas mistar gawang. Namun di menit 45, Abdou Harroui (Sassuolo) masuk ke posisi mencetak gol yang bagus. Dia menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dan mencoba peruntungannya dari jarak jauh.

Namun, upayanya yang bagus bola menuju bagian bawah mistar gawang dapat diselamatkan dengan luar biasa oleh Rui Patricio. Kedudukan pun masih 0-0 yang bertahan hingga turun minum untuk kedua tim.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, AS Roma di menit 53 berusaha mendobrak pertahanan lawan. Eldor Shomurodov mencoba mencari rekan setimnya dengan umpan dari luar kotak, tetapi pertahanan Sassuolo cepat bereaksi dan menggagalkan serangan.

Kemudian di menit 69, Stephan El Shaarawy mengirimkan umpan silang ke dalam kotak, tetapi pertahanan oposisi membersihkan bola ke tempat yang aman. Bola keluar dari permainan dan Roma dianugerahi tendangan sudut.

Kali ini giliran Sassuolo yang mendapat peluang di menit 77 melalui Hamed Junior Traore yang menerima umpan tepat di dalam kotak dan mengambil bidikan lebih awal. Bola menuju tengah gawang, tetapi Rui Patricio memamerkan keterampilannya dan membuat penyelamatan yang brilian untuk menyangkal bola.

Kali ini, AS Roma sukses menjebol gawang Sassuolo di menit 80. Adalah Tammy Abraham yang berhasil mencetak gol dari posisi yang cukup sulit. Ia melompat tinggi untuk menyambung dengan umpan silang dan menyundulkannya ke dalam tiang kanan. Kedudukan berubah jadi 1-0 untuk tim tamu.

Tak lama setelah itu, Sassuolo langsung membalasnya di menit 85 melalui gol Andrea Pinamonti. Ia menemukan dirinya beberapa ruang di dalam kotak untuk mendapatkan umpan dari Armand Lauriente dan mengeksekusinya jadi gol. Kedudukan jadi 1-1 untuk kedua tim yang bertahan hingga laga berakhir. Susunan Pemain Sassuolo (4-3-3): A. Consigli (GK), G. Kiriakopoulos, G.Ferrari, K. Ayhan, J. Toljan, A. Harroui, M. Lopes, D. Frattesi, A. Laurente, A. Pinamonti, L.D'Andrea. Pelatih: Alessio Dionisius AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio (GK), Ibañez, C. Smalling, G. Mancini, N. Zalewski, N. Matić, B. Cristante, Z. selik, N. Zaniolo, C. Volpato, E. Shomurodov. Pelatih: Jose Mourinho