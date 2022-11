JELANG Sassuolo vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023, pelatih Giallorossi (julukan AS Roma), Jose Mourinho tak yakin timnya bakal menang mudah. Ia justru menambahkan, jika Sassuolo bakal menyulitkan timnya untuk meraih tiga poin.

Seperti diketahui, pekan ke-14 Liga Italia 2022-2023 berlanjut, di mana AS Roma bakal bertandang ke markas Sassuolo. Laga ini dilangsungkan di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Kamis 10 November 2022 dini hari pukul 03.00 WIB.

Kemenangan menjadi harapan bagi AS Roma untuk bisa kembali ke papan atas klasemen Liga Italia 2022-2023. Jose Mourinho pun meyakini bahwa AS Roma tidak akan bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Pasalnya, Sassuolo kerap menyulitkan Lorenzo Pellegrini dkk.

“Saya memprediksi pertandingan yang sangat sulit, melawan tim yang sangat bagus yang memberi kami dua pertandingan yang sangat sulit musim lalu,” ujar Jose Mourinho dilansir dari laman resmi AS Roma, Rabu (9/10/2022).

Selain itu, Jose Mourinho merasa bahwa Sassuolo telah memiliki skuad yang lebih baik pada musim ini. Meski begitu, dirinya tetap berharap agar AS Roma bisa menunjukan kemampuan terbaiknya dan merebut poin penuh.

“Dan musim ini mereka memiliki lebih banyak bakat daripada yang mereka lakukan musim lalu. Tetapi saya berharap para pemain saya membawa semua energi yang mungkin untuk memastikan kami kembali tersenyum,” sambungnya.

Pada laga sebelumnya, AS Roma takluk di tangan Lazio. Namun, Jose Mourinho berharap agar tim asuhannya bisa bangkit dari kekalahan tersebut dan memainkan permainan sebaik mungkin untuk menghadapi Sassuolo. “Untuk besok, saya mengharapkan reaksi yang sama seperti yang selalu saya harapkan ketika tim ini kalah dalam satu pertandingan (sebelumnya),” ucap pelatih berusia 59 tahun tersebut. Sebagai tambahan informasi, saat ini AS Roma berada di peringkat keenam Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 25 poin. Sementara Sassuolo masih berkutat di urutan ke-13 dengan raihan 15 poin.