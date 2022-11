SEBANYAK 5 kekalahan Liverpool selama musim 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. Mohamed Salah dan kolega tampak belum menemukan performa terbaik mereka usai terseok-seok di musim ini.

Selain kesulitan di Liga Inggris, skuad asuhan Jurgen Klopp pun terlihat tak mampu memberikan penampilan apik mereka di Liga Champions 2022-2023.

Memasuki pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023, Liverpool sudah menelan 4 kekalahan, 4 seri, serta 5 kemenangan. Saat ini Mohamed Salah dan kolega pun tertahan di posisi 8 klasemen sementara.

Berikut 5 daftar kekalahan Liverpool selama musim 2022-2023

5. Liverpool vs Manchester United





Pada pekan ke-3 Liga Inggris 2022-2023, The Reds harus ditekuk lutut di Old Trafford Stadium lantaran kalah 2-1 dari Manchester United. Hasil itu menjadi kekalahan pertama The Reds pada musim 2022-2023.

Padahal, Mohamed Salah dan kawan-kawan sangat dijagokan, lantaran rival abadinya Manchester United sedang mengalami penurunan saat itu.

4. Liverpool vs Napoli





Liverpool vs Napoli di Liga Champions pada pertandingan pertama grup A, ini menjadi kekalahan paling The Reds sejauh musim ini dengan skor 4-1. Pertahanan Liverpool menjadi sorotan di laga itu.

Beruntung The Reds berhasil balas dendam pada penutup laga fase grup Liga Champions dengan skor 2-1 di Anfield, sayangnya kemenangan itu tetap tidak mengubah posisi mereka di urutan kedua Grup A lantaran kalah defisit gol dari Napoli.

3. Liverpool vs Arsenal

Mohamed Salah dan kawan-kawan gagal mencuri 3 poin di markas Arsenal. Liverpool tumbang dengan skor tipis 3-2. Sebenarnya, Liverpool memberi perlawanan ketat untuk Arsenal. Hingga Bukayo Saka mencetak gol lewat penalti, menjadi penentu kemenangan untuk The Gunners -julukan Arsenal. 2. Liverpool vs Nottingham Forest

Secara mengejutkan, Liverpool menelan pil pahit ketika bertamu ke markas penghuni zona degradasi Liga Inggris 2022-2023, Nottingham Forest. Pada lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris musim ini, Liverpool kalah dengan skor tipis 1-0. Lebih menyakitkan lagi, gol terjadi di menit ke-54 yang dilesakkan oleh Taiwo Awoniyi yang merupakan pemain akademi Liverpool. Dengan kekalahan itu, The Reds pun semakin sulit naik ke papan atas klasemen Liga Inggris 2022-2023. 1. Liverpool vs Leeds United

Liverpool tumbang saat berhadapan dengan Leeds United pada, Minggu 30 Oktober 2022 pada pekan ke-14 Liga Inggris. Mohamed Salah dan kawan-kawan kalah dengan skor tipis 2-1. Kekalahan tersebut memalukan lantaran bermain di hadapan penggemarnya sendiri di Anfield, Leeds berhasil memenangkan pertandingan di menit-menit akhir. Gol kemenangan Leeds United dicetak Rodrigo Moreno (4’), dan Crysencio Summerville menit (89’). Sementara gol Liverpool dicetak Mohamed Salah menit (14’). Meskipun telah mengalami 5 kekalahan, Liverpool tetap menjadi tim yang masih diperhitungkan di Liga Inggris dan Liga Champions musim ini. Pasalnya, dua tim Eropa yang sempat belum terkalahkan yakni Manchester City dan Napoli mengalami kekalahan pertama musim 2022-2023 ketika berhadapan dengan The Reds.