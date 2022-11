JELANG Manchester City vs Fulham, Pep Guardiola sanjung kualitas The Cottagers. Sang pelatih asal Spanyol tersebut tak heran jika The Cottagers โ€“ julukan Fulham โ€“ bermain dengan begitu apik di Liga Inggris 2022-2023.

The Citizens โ€“ julukan Manchester City โ€“ bakal menjamu Fulham di Etihad Stadium, Sabtu (5/11/2022) pukul 22.00 WIB. Fulham bukanlah musuh sembarangan karena sering merepotkan tim-tim besar.

Liverpool adalah salah satu tim yang pernah dibuat kerepotan oleh pasukan Marco Silva pada 6 Agustus 2022 silam. Saat itu, Aleksandar Mitrovic dan kolega berhasil menahan imbang The Reds -julukan Liverpool- dengan skor akhir 2-2.

Guardiola pun menaruh perhatian penuh menjelang pertandingan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu memuji kinerja dan permainan Fulham. Apalagi, mereka memiliki senjata mematikan bernama Aleksandar Mitrovic.

โ€œTidak heran sama sekali (melihat Fulham bermain apik), melihat apa yang mereka lakukan di Championship (Liga Inggris kasta kedua) dan bursa transfer, manajernya luar biasa,โ€ kata Guardiola dikutip dari Manchester Evening News, Jumat (4/11/2022).

โ€œMereka memiliki proses yang baik di lini bertahan. Di bawah tekanan bisa menggunakan bola panjang untuk (Aleksandar) Mitrovic, atau bola kedua untuk mereka. Sebuah tim top, bagus, tidak mengejutkan. Imbang melawan Liverpool dan konsisten,โ€ sambungnya. Fulham memang tampil mengesankan sepanjang musim 2021-2022. The Cottagers menjadi jawara setelah melalui 27 kemenangan dan sembilan hasil imbang dalam 46 pertandingan. Tidak hanya itu, Mitrovic juga cemerlang. Pemain berpaspor Serbia itu sukses menjadi topskor setelah membukukan total 43 gol dari 46 pertandingan. Tentu saja, Ederson Moraes dan kolega harus waswas kepada penyerang berusia 28 tahun tersebut.