AS ROMA lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho ketar-ketir. Ya, hal itu diungkapkan pelatih AS Roma berpaspor Portugal tersebut usai timnya memastikan diri lolos sebagai runner-up Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Diketahui sebelumnya, AS Roma menang 3-1 atas Ludogorets di laga pamungkas Grup C Liga Eropa 2022-2023, Jumat Jumat (4/11/2022) dini hari WIB. Gol AS Roma dicetak penalti Lorenzo Pellegrini (56’ dan 65’) dan Nicolo Zaniolo (85’), sedangkan Ludogorets memberi perlawanan lewat gol Rick Jhonatan (41’).

Hasil itu membuat AS Roma selamat dari ancaman terlempar ke Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Serigala Ibu Kota -julukan AS Roma- finis sebagai runner-up Grup C dengan koleksi 10 poin.

Namun, Jose Mourinho tidak puas dengan permainan anak asuhnya. Ia khawatir permianan AS Roma tidak berkembang di laga selanjutnya, terlebih mereka harus menghadapi playoff sebelum tembus ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

“Kami bisa mengembalikan keadaan, tapi kami harus bermain lebih baik, kami sekarang menghadapi tim-tim yang terbuang dari Liga Champions dan perlu melakukan yang lebih baik dari ini,” ucap Jose Mourinho dilansir Football Italia, Jumat (4/11/2022).

Selain itu, Jose Mourinho mengeluhkan kedalamn skuad AS Roma. Sebab beberapa pemain kunci seperti Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala dan Leonardo Spinazolla harus absen karena cedera di tengah padatnya jadwal laga.

“Melanjutkan di Liga Europa adalah masalah kebanggaan. Bukanlah tujuan kami masuk ke Liga Konferensi sebagai salah satu favorit,” ucapnya. “Kami tahu ini sulit sekarang, bahwa kami tidak memiliki skuad yang tepat untuk mendapatkan selebrasi seperti yang kami lakukan musim lalu, bahwa tim dari Liga Champions akan datang,” pungkasnya. Sebatas informasi, tim yang finis kedua di fase grup Liga Eropa (A-H), akan mentas di playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Mereka berebut tiket 16 besar Liga Eropa dengan 8 tim lain yang terbuang alias finis ketiga di fase grup Liga Champions 2022-2023.