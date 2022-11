HASIL AS Roma vs Ludogorets di Liga Eropa 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- sukses meraih kemenangan atas tamunya Ludogorets di laga terakhir Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Laga tersebut tersaji di Stadio Olimpico, Jumat (4/11/2022) dini hari WIB. Tampil di hadapan publik sendiri, AS Roma menang dengan skor meyakinkan 3-1, kemenangan itu membawa AS Roma ke babak play-off 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

Babak Pertama

AS Roma dan Ludogorets bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim tampaknya tengah mengamati pola permainan satu sama lainnya.

Kedua tim mulai meningkatkan tempo permainan dalam laga itu. Itu ditandai dengan permainan intensitas tinggi dalam laga AS Roma melawan Ludogorets.

Sampai pertengahan babak pertama, pertahanan tim asuhan Jose Mourinho dan Ludogorets masih cukup kokoh. Sebab, belum ada satu gol pun dalam laga itu.

AS Roma dan Ludogorets tampaknya cukup kebingungan untuk mencetak gol. Lantaran, kedua tim masih cukup fokus dan bermain cukup apik lini pertahanannya.

Pada menit ke-41, Ludogorets menunjukkan tajinya. Tim itu unggul 1-0 atas AS Roma lewat gol Rick.

Kedudukan itu bertahan sampai akhir babak pertama. Sebab, tidak ada gol tambahan lagi dari Ludogorets dan AS Roma

Babak Kedua

AS Roma langsung mengambil inisiatif serangan untuk mencetak gol. Lantaran, tim itu tidak mau menelan kekalahan di kandang.

Akhirnya, tim tuan rumah mencetak gol. Gol itu diciptakan oleh Pellegrini pada menit ke-56.

Semenjak unggul, AS Roma makin di atas angin. Tim itu pun mencetak gol kedua lewat Pellegrini.

Ludogorets pun berjuang kembali untuk menyamakan kedudukan. Namun, usaha itu masih sia-sia karena pertahanan AS Roma masih solid.

Pil pahit harus kembali ditelan Ludogorets. Sebab, AS Roma kembali mencetak gol lewat Zaniolo pada menit ke-85. Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi antara kedua tim. AS Roma keluar menjadi pemenang dengan skor 3-1 atas Ludogorets. Susunan Pemain: AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Vina, Ibanez, Smalling, El Shaarawy, Matic, Camara, Karsdorp, Pellegrini, Abraham, Belotti Pelatih: Jose Mourinho Ludogorets (4-3-3): Padt, Cicinho, Nedyalkov, Verdon, Witry, Pedro Naressi, Piotrowski, Cauly, Tekpetey, Tiago, Rick Pelatih: Stanislav Genchev