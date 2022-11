AS ROMA vs Ludogorets di Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat 4 November 2022 dini hari WIB. Jelang pertandingan itu, pelatih AS Roma, Jose Mourinho mewaspadai serangan balik yang cepat dari tim lawan.

Sebagaimana diketahui, Giallorossi -julukan AS Roma- akan menghadapi Ludogorets dalam lanjutan Grup C Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadio Olimpico, Roma.

Saat ini, AS Roma masih berada di posisi ketiga Grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara Ludogorets juga memiliki poin yang sama, namun unggul head to head dengan AS Roma. Oleh karena itu, laga tersebut merupakan laga penentuan siapa yang berhak menjadi runner-up Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Jose Mourinho pun memprediksi strategi semacam apa yang akan ditampilkan oleh Ludogorets. Di mana, tim lawan disebut akan datang ke Roma dengan mengincar hasil imbang atau kemenangan.

Pasalnya, Ludogorets hanya membutuhkan dua hasil itu untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, Jose Mourinho akan mengambil risiko yang besar demi bisa memenangkan laga itu.

“Saya prediksi mereka (Ludogorets) datang dan bermain untuk salah satu dari dua hasil (imbang atau menang). Karena dua hasil cukup baik untuk mereka besok, sedangkan hanya satu yang akan berhasil untuk kita (menang) Itu membuat perbedaan," papar Jose Mourinho, dilansir dari laman resmi AS Roma, Kamis (3/11/2022).

"Perbedaan utamanya adalah kami harus bermain untuk menang, mereka bisa bermain untuk hasil imbang. Kami perlu mengambil beberapa risiko, mengetahui bahwa kami memiliki stadion yang besar dan banyak pendukung kami untuk menangkan pertandingan," tambahnya. Di sisi lain, Jose Mourinho juga mengomentari tentang permainan impresif Ludogorets. Di mana, tim lawan disebut mempunyai para pemain cepat dan serangan balik mematikan. Oleh karena itu, juru taktik asal Portugal tersebut mewaspadai mereka. "Mereka (Ludogorets) adalah tim yang berbahaya dalam serangan balik dan memiliki beberapa pemain cepat. Dan tim dengan pemain cepat dapat bertahan sedikit lebih dalam, karena bahkan ketika mereka kewalahan, mereka selalu memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang berbahaya," tandasnya.