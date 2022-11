JELANG AS Roma vs Ludogorets di Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. Pelatih Giallorossi -julukan AS Roma, Jose Mourinho menegaskan ingin meraih kemenangan di laga keenam sekaligus terakhir pada babak penyisihan Grup C.

Seperti diketahui, AS Roma akan menjamu Ludogorets dalam partai pamungkas Grup C Liga Eropa 2022-2023. Laga itu bakal tersaji di Stadio Olimpico, Roma pada Jumat (4/11/2022) dini hari WIB.

Saat ini, AS Roma masih berada di posisi ketiga Grup C dengan mengantongi 7 poin. Sementara itu, Ludogorets juga memiliki poin yang sama namun unggul head to head dengan AS Roma.

Oleh karena itu, laga tersebut merupakan laga penentuan siapa yang berhak menjadi runner-up Grup C. Selain itu, pemenang dari laga itu akan menemani Real Betis di babak selanjutnya.

Menjelang pertandingan tersebut, Jose Mourinho mengatakan timnya harus meraih kemenangan dalam laga itu. Pasalnya, jika kalah maka Giallorossi bakal turun kasta ke Liga Konferensi. Jose Mourinho pun enggan timnya kalah dan akan berjuang habis-habisan demi memenangkan laga itu.

“Jika kami tidak menang besok maka kami akan pergi ke Liga Konferensi. Tapi kami ingin melaju ke babak selanjutnya di Liga Europa. Dan, jika kita berpikir seperti itu, maka hanya satu hasil yang cukup baik untuk kita: kemenangan," tegas Jose Mourinho, dinukil dari laman resmi AS Roma, Kamis (3/11/2022).

Di sisi lain, Jose Mourinho menyadari bahwa untuk mengalahkan Ludogorets memang bukan perkara mudah. Pasalnya, mereka merupakan tim kuat yang pernah mengalahkan anak asuhnya di leg pertama. Namun, ia tetap percaya diri timnya bisa meraih hasil maksimal dan lolos ke babak gugur. “Ini adalah pertandingan yang sulit, karena ada tekanan di dalamnya, tetapi juga ada untuk lawan yang mengalahkan kami terakhir kali dan melakukannya dalam pertandingan yang kami anggap serius, hanya mengganti kiper dari antara starter kami," cetus Jose Mourinho. “Tetapi stadion akan terjual habis sekali lagi dan jika kami dapat menciptakan kembali atmosfer pertandingan sistem gugur, seperti yang kami lakukan musim lalu melawan Leicester dan Bodo dan Vitesse, maka dengan atmosfer itu, dan dengan keinginan para pemain kami harus terus bermain. kompetisi ini, maka kita bisa melakukannya," tutup pria asal Portugal itu.